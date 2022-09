Mülheim. Diesmal ganz ohne den großen Shakespeare, dafür aber klein und fein tritt das Mülheimer Leaf-Festival am Wochenende auf. Warum der Besuch lohnt.

Shakespeares Mannen der „Lord Chamberlain’s Men“-Theatertruppe bleiben der Ruhrstadt in diesem Jahr zwar fern, dennoch will das Leaf-Festival zumindest für kleine literarische und musikalische Genüsse sorgen: „In honor of two“ – was so viel heißt wie „zu Ehren von Zweien“ – widmet sich schon an diesem Wochenende den Werken von Mozart bis Max Reger sowie dem Dialogroman „Alte Liebe“ von Elke Heidenreich und Bernd Schroeder.

Bereits am Samstag, 24. September, präsentiert das „Noies Violinduo“ im Großen Saal des Klosters Saarn verschiedene Werke von Jean-Marie Leclair, Wolfgang Amadeus Mozart, Reinhold Glieder, Max Reger und Charles-Auguste de Beriet. An den Instrumenten musizieren die Folkwang-Absolventin und Dozentin an der Mülheimer Musikschule, Gabriele Gräfe.

Schauspieler Bujinski und Kamp als Alt-Achtundsechziger-Paar

An ihrer Seite ist die Bulgarin Eli Georgieva-Milkov, die als Solistin mit verschiedenen Philharmonien auf Konzerten in Bulgarien, Italien, Frankreich und Deutschland spielte. Beginn am Samstag an der Klosterstraße 53 ist um 19.30 Uhr.

Am Sonntag darauf sind die beiden Schauspieler Monika Bujinski und Michael Kamp zu Gast. Sie verleihen einer bewegend-komischen Liebesgeschichte von Elke Heidenreich und Bernd Schroeder ihre Stimmen. In „Alte Liebe“ geht’s um das Alt-Achtundsechziger-Paar Lore und Harry, das nicht nur mit dem Älterwerden hadert, sondern auch mit den Plänen ihrer Tochter Gloria. Die will nun ausgerechnet einen Großindustriellen heiraten.

Bujinski und Kamp dürften als Revoluzzer-Paar für die entscheidende Würze sorgen. Die eine kennen viele aus den Passau-Krimis der ARD, den anderen von der Bühne, zuletzt etwa am Prinz Regent Theater in Bochum. Gemeinsam übrigens sind sie in „Fahrenheit 451“ ebenfalls in Bochum aufgetreten. Beginn am Sonntag, 25.9., ist um 18 Uhr.

Zweiter Teil des Mülheimer Mini-Festivals im Dezember

Für Dezember steht der zweite Teil des „Mini-Leaf-Festivals“ an. Am 11.12. geht es unter dem Titel „Zwei Flüsse“ um die Ruhr und die Londoner Themse, aber auch um die dort herrschenden traditionellen Mundarten der (früheren) Arbeiterklasse: das Londoner Cockney und der Ruhrpott. Und vielleicht wird das Geheimnis gelüftet, warum die Antwort auf „what’s the lemon and lime“ zwingend den Blick zur Uhr notwendig macht.

Die Karten für die jeweiligen Veranstaltungen kosten 14 Euro (Interkulturmitglieder: 10 €) und sind zu bestellen unter info-leaf@gmax.de sowie telefonisch: 37 76 839.

