Veranstaltungen Leaf-Festival 2023 in Mülheim: Zwei Lesungen und ein Konzert

Mülheim. Das Leaf-Festival findet vom 22. bis zum 24. September statt – allerdings ohne Shakespeare-Darsteller. Was Besucher trotzdem erwarten können.

Seit 20 Jahren gibt es den Mülheimer Verein „Interkultur“. Besonders bekannt wurde er durch das Leaf-Festival mit englischsprachigen Shakespeare-Inszenierungen durch die Lord Chamberlain’s Men im Innenhof des Klosters Saarn. Leider können die britischen Shakespeare-Darsteller aufgrund der erschwerten Bedingungen durch den Brexit erneut nicht nach Mülheim kommen, dennoch findet das Festival mit spannenden bilingualen Veranstaltungen statt.

Los geht’s am Freitag, den 22. September, um 19 Uhr mit dem Oberhausener Schauspieler Michael Kamp. Er liest aus seinem Programm „Romantik bitte!“ deutsche und englische Texte aus dem Zeitalter der Romantik. Auf dem weiteren Programm stehen am Samstag, 23. September, um 18 Uhr Monika Bujinski und Andrea Knefelkamp-West. „Keine Angst vor Virginia“ heißt die deutsch-englische musikalische Lesung, die sich mit den Texten der berühmten englischen Schriftstellerin und Mitbegründerin der Bloomsbury Group Virginia Woolf (1882-1941) beschäftigt. Gelesen werden die feinsinnigen Texte von Monika Bujinski, während Andrea Knefelkamp-West am Konzertakkordeon für die musikalische Unterhaltung sorgt.

Musikalisch wird es auch am Sonntag, 24. September, um 18 Uhr; das Joscho Stephan Trio präsentiert ein buntes Programm von Beatles-Songs bis hin zum modernen Jazz. Joscho Stephan ist ein bekannter Jazzgitarrist und Lehrer für Gypsy-Gitarre aus Mönchengladbach.

Vom 22. bis zum 24. September, im Saal des Klosters Saarn, Klosterstraße 53. Tickets für alle Veranstaltungen sind zu reservieren unter info-leaf@gmx.de oder unter der Telefonnummer 0208/3776839. Näheres zum Programm finden Sie auch auf www.tutto-concerto.de.

