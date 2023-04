Laubenbrand in Mülheim - Haus und Hühnerstall verschont

Feuerwehreinsatz in Mülheim-Styrum: Dort musste am Donnerstagmittag eine Gartenlaube gelöscht werden.

Mülheim. In Mülheim-Styrum stand eine Gartenlaube in Flammen. Die Feuerwehr war schnell genug da - zum Glück für Menschen und Hühner.

Bei einem Laubenbrand am Donnerstagmittag, 27. April, in Styrum konnte die Mülheimer Feuerwehr Schlimmeres verhindern. Wie die Feuerwehr meldet, ging der Alarm um 13.42 Uhr ein: Eine Gartenlaube brannte an der Oberhausener Straße. Als die Einsatzkräfte anrückten, war schon starke Rauchentwicklung zu sehen. Eine Laube hinter einem Einfamilienhaus brannte bereits in voller Ausdehnung.

Mülheimer Feuerwehr verhindert Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus

Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehrleute unter schwerem Atemschutz konnte verhindert werden, dass die Flammen auf Wohngebäude und den angrenzenden Hühnerstall übergreifen. Parallel zur Brandbekämpfung wurde kontrolliert, ob sich in den Wohnräumen schon Rauch ausgebreitet hat. Nachdem der Brand gelöscht war, konnte die Bewohnerin in ihr Haus zurückkehren.

