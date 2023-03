Ladendiebstahl: Trio in Mülheim vorläufig festgenommen

Mülheim. Ein Ladendetektiv nahm aus einem Geschäft in Mülheims Forum die Verfolgung von Dieben auf. Später kam die Polizei dazu und nahm ein Trio fest.

Unmittelbar nach einem Ladendiebstahl im Forum hat die Polizei am Dienstagnachmittag drei Tatverdächtige (36/43/47) vorläufig festgenommen.

In einem Fluchtfahrzeug konnten die Beamten die Tatverdächtigen auf einem Parkplatz am Hauptbahnhof stellen. Der 47-Jährige hatte zuvor (gegen 13.15 Uhr) in einem Geschäft des Einkaufszentrums Ware in eine Sporttasche gepackt und diese im Bereich des Eingangs abgestellt. Dort hatte der 43-Jährige die Tasche ergriffen und war aus dem Laden gelaufen. Kurze Zeit später hatte der 47-Jährige ebenfalls das Geschäft verlassen. Bei diesem Prozedere hatte ein 22-jähriger Ladendetektiv die beiden Männer beobachtet.

Lesen Sie auch:Forum-Umbau in Mülheim: Die ersten Fachärzte sind an Bord

Polizei ermittelt gegen Tatverdächtige wegen schweren Bandendiebstahls

Während der Ladendetektiv dem Trio bis zum Parkplatz folgte, alarmierte er die Polizei. Am Parkplatz wartet der dritte Tatverdächtige, ein 36-Jähriger, in einem schwarzen Audi. Die Polizei nahm die drei Männer ohne festen Wohnsitz in Deutschland fest. Der Audi wurde sichergestellt. Neben dem Diebesgut fanden die Beamten flüssiges Testosteron sowie Cannabis im Auto. Sie stellten die beiden Substanzen ebenso sicher wie ein Messer, das der 47-Jährige bei sich trug.

Der 43-Jährige sei bereits wegen Diebstahls polizeilich in Erscheinung getreten, hieß es. Gegen die drei Männer wird unter anderem wegen schweren Bandendiebstahls ermittelt.

Täglich wissen, was in Mülheim passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Mülheim-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mülheim