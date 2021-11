Ironie des Schicksals? Eine Verfolgungsjagd mit der Polizei endete für einen BMW-Zweiradfahrer ziemlich abrupt an einer bestimmten Stelle.

Mülheim. Eine Verfolgungsjagd zwischen Polizei und einem Motorradfahrer durch Mülheim-Heißen fand ihr kurioses Ende ausgerechnet an dieser Warntafel.

Ironie des Schicksals? Die harmlose Verkehrskontrolle eines Motorradfahrers in Mülheim-Heißen führte am Sonntagabend zu einer wilden Verfolgungsjagd bis nach Essen. Dort allerdings machte der Flüchtende eine jähe Bekanntschaft mit einem Warnhinweis, den dieser lieber vorher beachtet hätte: „gefährliche Kurve“.

Doch zurück zum Anfang: Gegen 23.10 Uhr beabsichtigte eine Streifenwagenbesatzung der Polizeiwache Mülheim auf dem Frohnhauser Weg eine allgemeine Verkehrskontrolle bei einem Motorrad durchzuführen. Doch statt dem freundlichen Wink der Beamten ordnungsgemäß zu folgen, gab der Fahrer des BMW-Zweirads lieber ordentlich Gas – und flüchtete Richtung Essen-Frohnhausen.

Aus dem Polizeibericht: „Motorradfahrer unternahm keine weiteren Fluchtversuche“

So setzte sich die Verfolgungsfahrt munter über die Stadtgrenze hinweg fort. Bis eben zu jenem Punkt, an dem die Berliner Straße einen ziemlich scharfen Haken schlägt. Nicht umsonst warnt an dieser Stelle auch ein Hinweisschild vor der „gefährlichen Kurve“, das der Flüchtende unfreiwillig einer näheren Betrachtung unterzog: Frontal prallte dieser gegen die Warntafel.

„Der Motorradfahrer unternahm keine weiteren Fluchtversuche“ heißt es anschließend trocken im Bericht der Polizei. Vorsorglich geleitete man ihn in ein nahe gelegenes Krankenhaus. Es stellte sich zudem heraus, dass der 31-jährige Deutsche aus Velbert ein gefragter Mann ist und mit mehreren Haftbefehlen gesucht wird.

Kein Schnee von gestern: Beamten entdecken Tütchen mit weißem Pulver

Im Anschluss an seine ärztliche Behandlung muss er sich zusätzlich auch mit dem nun eingeleiteten Strafverfahren auseinandersetzen. Denn zum einen waren die am Motorrad angebrachten Kennzeichen gestohlen. Zu anderen entdeckten die Beamten noch ein Tütchen mit einem noch unbekannten weißen Pulver in der Jackentasche des gefragten Velberters. Ein Arzt entnahm eine Blutprobe, das Tütchen mit der unbekannten Substanz wurde zur weiteren Analyse sichergestellt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mülheim