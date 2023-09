Kundenmonitor: Aldi Süd erneut Sieger unter den Discountern

Mülheim. Der Kundenmonitor 2023 hat wieder die besten Discounter, Super- und Biomärkte gekürt. Ganz vorne dabei: Aldi Süd mit Firmenzentrale in Mülheim.

Mülheims Discount-Riese Aldi Süd ist beim Kundenmonitor auch in diesem Jahr wieder unangefochten auf Platz eins.

Vom Preis-Leistungs-Verhältnis über die Auswahl und Qualität der Bio-Produkte bis hin zur Zufriedenheit der Kundinnen und Kunden: In insgesamt 16 von 27 Kategorien ist Aldi Süd laut dem aktuellen Kundenmonitor Deutschland Spitzenreiter unter den Discountern. Bei großflächigen Verbrauchermärkten heißt der Sieger Globus vor Edeka und Rewe, in der Kategorie Supermärkte liegt Edeka vorne, bei den Biomärkten Alnatura.

Kundenbefragung unter 9100 Teilnehmern: Aldi Süd liegt vorne

Für den Kundenmonitor befragt das Forschungs- und Beratungsunternehmen Service Barometer AG jedes Jahr tausende Kunden zu ihrer Zufriedenheit und zum Image der deutschen Lebensmittelmärkte und Discounter. In diesem Jahr wurden mehr als 9100 Menschen befragt. Das Ergebnis: Mit Aldi Süd sind die Kunden am meisten zufrieden. Lidl und Aldi Nord folgen auf den Plätzen.

Der Kundenmonitor weist aus, dass bei Aldi Süd das höchste Preis-Leistungs-Verhältnis gesehen wird. Punkten kann das Unternehmen mit Zentrale in Mülheim demnach auch in den Kategorien Globalzufriedenheit und Kundenbegeisterung, mit der Vielfalt an Sonderangeboten und Aktionen sowie mit der Auswahl an veganen und vegetarischen Produkten.

Vision von Aldi Süd: Nachhaltiges Einkaufen sollen sich alle leisten können

Besonders die Aldi-Eigenmarken seien bei den Kunden sehr beliebt, heißt es in einer Stellungnahme des Unternehmens: Zwei Drittel der Befragten seien vollkommen oder sehr zufrieden mit dem Preis-Leistungs-Verhältnis der Eigenmarken. Das Ergebnis stütze die Vision von Aldi Süd, nachhaltiges Einkaufen sowie eine bewusste Ernährung für alle leistbar zu machen.

