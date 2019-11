Kultureller Adventskalender: 24 Kultürchen für Mülheimer

Mit „24 Kultürchen“, 44 Netzwerkpartnern und insgesamt 35 Aktionen verspricht der Mülheimer kulturelle Adventskalender bereits im vierten Jahr eine aktive Vorweihnachtszeit. In der Innenstadt und in Eppinghofen öffnen sich an jedem Tag im Advent ein oder mehrere ganz unterschiedliche Türen in einem lebendigen Adventskalender für Kinder und Erwachsene, für Anwohner und Nachbarn.

Alle Aktionen der „24 Kultürchen“ sind kostenlos und für alle Mülheimer Kinder und Familien zugänglich. Zahlreiche Initiativen, Schulen, Gemeinden, Kitas und Seniorenwohnheime laden zum interaktiven Adventskalender ein. Beteiligt sind auch Initiativen, Organisationen, das Kunstmuseum oder Privatpersonen.

Theateraufführungen und Bastelstunden für Familien bei den Kultürchen

Sozialdezernent Marc Buchholz zeigte sich bei der offiziellen Vorstellung der „24 Kultürchen“ mit allen Beteiligten in der Mülheimer Dezentrale „positiv überrascht vom Engagement aller Mitwirkenden bei diesem ganz besonderen vorweihnachtlichen Programm“. Aktionen wie Basteln, Singen, Backen oder Vorlesen von weihnachtlichen Geschichten stimmen in der Gemeinschaft auf Weihnachten ein.

Das erste „Kultürchen“ öffnet sich am Sonntag, 1. Dezember, in der Dezentrale, Leineweberstraße 15-17, mit dem Kindertheaterstück „Die märchenhafte Wintersonnenwende“ für Kinder im Grundschulalter. Ein weltliches Wintermärchen über das Naturphänomen der Wintersonnenwende und den alljährlichen Zwist zwischen der quirligen Tagfee und dem düsteren Nachtprinzen wird um 14 Uhr, 15 Uhr und 16 Uhr aufgeführt. Viele weitere Theateraufführungen und Bastelstunden für Kinder und die ganze Familie werden im Vorweihnachtsprogramm der „24 Kultürchen“ folgen.

Generationsübergreifender Austausch im Jugendzentrum Stadtmitte

Einen Blick in die Vergangenheit können Interessierte am Mittwoch, 4. Dezember, 16.30 bis 18.30 Uhr, im Beratungs- und Servicezentrum für Senioren, Bahnstraße 18, werfen. Besucher des Jugendzentrums Stadtmitte laden gemeinsam mit den Senioren zu einem generationsübergreifenden Austausch ein. Im Mittelpunkt steht dabei die Frage, wie Weihnachten vor 50 oder 60 Jahren ausgesehen hat und ob wir es in der heutigen Zeit manchmal mit dem materiellen Aspekt und den Geschenken im Überfluss übertreiben.

Natürlich darf in der Vorweihnachtszeit eines nicht fehlen: Musik. Konzerte in Rick´s Café ein Singabend im Haus Wehner, Weihnachtslieder zum Mitsingen und Zuhören im Ev. Krankenhaus oder ein Mitsing-Event mit Anja Lerch stimmen musikalisch auf Weihnachten ein. Auch die bekannte Mülheimer Violinistin Zsuzsa Dabre gibt gemeinsam mit dem Ensemble De Pré am Donnerstag, 19. Dezember, 19.30 Uhr, ein Weihnachtskonzert in der Dezentrale an der Leineweberstraße.

Mülheim Programm der Kultürchen Programmhefte gibt es ab sofort unter anderem in der Dezentrale und bei den Partnern des Projektes. Zum Download bekommt man das Programm unter dem Stichwort „Kultürchen“ auf www.muelheim-ruhr.de. Täglich von morgens bis abends öffnen sich „Kultürchen“ in Eppinghofen und in der Innenstadt. Viele der insgesamt 35 Aktionen können spontan besucht werden, bei manchen wird jedoch aus Platzgründen eine Anmeldung erbeten (siehe Programmheft).

Schoko-Crash-Kurs im Mülheimer Weltladen

Dass Schokolade untrennbar mit der Weihnachtszeit verbunden ist, weiß natürlich jedes Kind. Wie Schokolade aber hergestellt wird, dürfte nicht nur die kleinen Naschkatzen interessieren. Deshalb lädt der Weltladen an der Kaiserstraße für Samstag, 7. Dezember, 12 bis 16 Uhr, zu einem Schoko-Crash-Kurs mit anschließender Verkostung ein.

Außerdem können Groß und Klein im Rahmen von Kreativ- und Kunstangeboten ganz individuelle Weihnachtsdeko basteln und Fenster zuhause oder in den Schulen und Kitas schmücken und Licht in die dunkle Jahreszeit bringen.