Kult-Kiosk feiert das Ende am 20. Dezember

Die Zukunft des Kiosk ist mit Mira besiegelt: Er soll abgerissen werden. Dabei hätte es sogar Interessenten für die Nachfolge gegeben. Doch der Besitzer wollte wohl nicht mehr. Was nach dem Abriss kommt, ist noch nicht bekannt.

Für den letzten Tag am Freitag, 20. Dezember, will sich Mira von ihren Stammkunden und Freunden persönlich in den „wohlverdienten Ruhestand“ verabschieden. Es gibt Kaffee und selbst gemachten Kuchen. „Für eure langjährige Treue und das entgegengebrachte Vertrauen bedanke ich mich recht herzlich“, sagt sie.

Und was bringt ihre Zukunft? „Es wird sich viel ändern“, blickt Mira Kujundzic jetzt nach vorn: „Ich werde mehr Zeit haben, mich um meine drei Enkelkinder zu kümmern.