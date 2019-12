Mülheim. In einem Mülheimer Mehrfamilienhaus brannte ein Wasserkocher. Die Feuerwehr rückte mit großem Aufgebot aus, doch eine Mieterin war schneller.

Küchenbrand in Mülheimer Mehrfamilienhaus - keine Verletzten

Ein Wasserkocher, der in einem Mehrfamilienhaus an der Steinkuhle in Brand geraten war, rief am vergangenen Freitag die Berufsfeuerwehr auf den Plan.

Gegen 21.16 Uhr hatten Bewohner der Feuerwehr über die Notrufnummer 112 Brandgeruch und Rauch in einer Wohnung gemeldet. Beide Löschzüge der Berufsfeuerwehr sowie der Führungs- und Rettungsdienst rückten daraufhin aus.

Mieterin hatte den Brand schon selbst gelöscht

Als die ersten Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, war im Treppenraum eine leichte Rauchentwicklung aus einer Wohnung in der dritten Etage zu erkennen. Die Mieterin gab aber Entwarnung: Sie habe den Brand bereits eigenständig gelöscht.

Ein Atemschutz-Trupp mit Kleinlöschgerät kontrollierte noch die Wohnung, mithilfe eines Hochleistungslüfters beförderte die Feuerwehr den Brandrauch aus dem Gebäude. Der Rettungsdienst untersuchte drei Bewohner auf eine Rauchgasvergiftung, diese waren jedoch unverletzt.

Im Anschluss der Lüftungsmaßnahmen konnten alle Bewohner zurück in ihre Wohnung. Nach einer Stunde war der Einsatz für die 27 Feuerwehrleute beendet.