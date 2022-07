Foto: Feuerwehr Mülheim / oh

Ein Küchenbrand in Mülheim-Saarn verursachte eine starke Rauchbildung.

Feuer Küchenbrand in Mülheim-Saarn: Teilsperrung der Fahrbahn

Mülheim. In Mülheim-Saarn ist aus bislang ungeklärter Ursache eine Küche in Brand geraten. Die Feuerwehr rückte mit zwei Löschzügen zum Einsatzort aus.

Mehrer Anwohnerinnen und Anwohner meldeten am Mittwochmittag, 13. Juli, eine starke Rauchbildung in einem Mehrfamilienhaus an der Luxemburger Allee.

Da noch unklar war, ob sich Personen in der brennenden Wohnung aufhalten, begaben sich die Löschzüge der Feuerwachen Broich und Heißen sowie weitere Kräfte des Rettungs- und Führungsdienstes nach Saarn. Zwei Trupps löschten den Küchenbrand, in der Wohnung konnten keine Bewohner angetroffen werden. Personen kamen bei dem Brand laut Feuerwehr nicht zu Schaden.

Nachrichten aus Mülheim – lesen Sie auch:

„Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurden durch die Feuerwehr auch die angrenzenden Wohnungen auf Brandrauch und Kohlenmonoxid kontrolliert“, heißt es in der Mitteilung. Die Brandwohnung ist derzeit nicht bewohnbar. Alle anderen Bewohner konnten nach Abschluss der Maßnahmen in ihre Wohnungen zurückkehren. Durch die Teilsperrung der Fahrbahn kam es im ÖNPV zu Verspätungen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mülheim