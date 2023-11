Küchenbrand in Mülheim-Saarn: Bewohner flüchten vor Flammen

Zwei Löschzüge der Feuerwehr Mülheim waren am Donnerstagmittag am Oemberg im Einsatz (Archivbild). Dort brannte eine Küche.

Mülheim Feuerwehr-Großeinsatz und Straßensperrung in Mülheim-Saarn: In einem Wohnhaus hat es heftig gebrannt. Zwei Bewohner hatten noch Glück.

Heftig gebrannt hat es am Donnerstag, 23. November, in einer Doppelhaushälfte am Oemberg in Mülheim-Saarn. Dort ist eine Küche in Flammen aufgegangen. Die beiden Hausbewohner konnten sich retten.

Wie die Feuerwehr meldet, ging der Notruf um 11.48 Uhr ein. Als die ersten Einsatzkräfte am Oemberg eintrafen, drang schon dichter schwarzer Rauch aus dem rückwärtigen Küchenfenster im Erdgeschoss. Die Küche stand bereits in Vollbrand, konnte aber zügig gelöscht werden. Weitere Glutnester wurden mit einer Wärmebildkamera aufgespürt und ebenfalls gezielt abgelöscht.

Küchenbrand in Mülheim - Bewohner bleiben unverletzt

Die beiden Bewohner der Doppelhaushälfte konnten das Gebäude selbstständig verlassen, bevor die Feuerwehr da war. Sie wurden durch den Notarzt gesichtet, waren aber unverletzt und mussten nicht ins Krankenhaus gebracht werden. Durch den Brand hatte sich Rauch im gesamten Haus verteilt. Mit einem Hochleistungslüfter wurde das komplette Gebäude belüftet und vom Brandrauch befreit.

Ausgerückt waren der Führungsdienst, zwei Löschzüge sowie ein Notarzt und zwei Rettungswagen der Berufsfeuerwehr Mülheim. Während des etwa 75-minütigen Einsatzes kam es aufgrund der Vollsperrung auf der Großenbaumer Straße zu Verkehrsbehinderungen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

