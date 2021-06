Die Petrikirche in der Altstadt. Die Kreissynode des Ev. Kirchenkreises an der Ruhr tagt am 12. Juni wieder.

Kirche Kreissynode in Mülheim tagt am 12. Juni öffentlich

Mülheim. Die Kreissynode des Kirchenkreises an der Ruhr tagt öffentlich per Video. Themen wie Haushaltskonsolidierung und Schutz vor sexualisierter Gewalt.

Die Synode des Kirchenkreises An der Ruhr tagt am Samstag, 12. Juni 2021. Coronabedingt findet das Treffen des evangelischen Kirchenparlaments per Videokonferenz statt, es ist öffentlich. Die Beratungen zur Haushaltskonsolidierung bilden einen Themenschwerpunkt. Außerdem erwartet die Synodalen ein Sachstandsbericht zur Umsetzung des Kirchengesetzes zum Schutz vor sexualisierter Gewalt.

Ein weiterer Beschlussvorschlag stellt die Weichen für die Zeit nach Auflösung der Anstaltskirchengemeinde bei der Theodor-Fliedner-Stiftung. Das globale Ungleichgewicht bei der Verteilung von Corona-Impfstoff nimmt ein weiterer Antrag in den Blick.

Viele wichtige Themen stehen auf der Tagesordnung

Ferner auf der Tagesordnung stehen Wahlen zur Nachbesetzung frei gewordener Plätze in kreiskirchlichen Fachausschüssen und Kuratorien sowie die Wahl einer Vorsitzenden für den neu gegründeten kirchenkreisübergreifenden Schulausschuss Mülheim-Essen-Oberhausen.

Die Tagung der Kreissynode beginnt am Samstag, 12. Juni, um 9 Uhr mit einer Andacht. Interessierte Gäste bekommen die Zugangsdaten zur Teilnahme an der Synode über die Konferenzsoftware Zoom in der Superintendentur. Anmeldung dazu bis 9. Juni per E-Mail an steude@kirche-muelheim.de.

