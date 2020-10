Kostenlose Corona-Tests für Kita-Beschäftigte laufen aus

Der Drive-Through-Betrieb im Mülheimer Diagnosezentrum wird am 9. Oktober beendet.

Mülheim. Bald gibt’s keine kostenlosen Corona-Tests mehr für Beschäftigte in Schulen und Kitas. Das Mülheimer Diagnosezentrum bekommt neue Öffnungszeiten.

Die kostenlosen Corona-Tests für Beschäftigte in Schulen und Kitas laufen zu den Herbstferien am 9. Oktober aus, darauf verweist die Stadtverwaltung. Die Tests seien durch die „insgesamt niedrigen Infektionszahlen bei diesen Personengruppen“ nicht weiter zielführend, wird ein Sprecher des Gesundheitsministeriums zitiert. Ab Montag, 12. Oktober, werden keine kostenfreien Tests mehr für Beschäftigte in Schulen und Kitas angeboten. Der Drive-Through-Betrieb wird beendet.

Die neuen Öffnungszeiten im Diagnosezentrum an der Mintarder Straße sind ab 12. Oktober: montags bis freitags, 9 bis 12 Uhr für Personen mit Überweisung oder Selbstzahler; von 12 bis 13 Uhr für Personen, die aus Risikogebieten zurückkehren.

Klassen, die in Quarantäne müssen, bekommen für den Test extra Termine

Termine können online über muelheim-ruhr.de/corona oder telefonisch unter 0208 / 455-22 gebucht werden. Für Schulklassen, die in Quarantäne geschickt werden, werden Termine durch das Gesundheitsamt angeboten. „Bei Bedarf können und werden wir die Kapazitäten wieder erhöhen“, so Stadtsprecher Volker Wiebels.

Wer wolle, könne sich weiterhin als Selbstzahler freiwillig testen lassen. Dieses Angebot gelte für alle Bürger. Derzeit lassen sich im Schnitt 50 Personen täglich mit einer Überweisung testen. Für Beschäftige in Kindertagesstätten und Schulen wurden insgesamt über 2700 Testungen durchgeführt.