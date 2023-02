Die Mölmsche Kirmes soll 2023 wieder viele Besucher auf dem Parkplatz der Mülheimer Stadthalle und in den angrenzenden Müga-Park locken. Foto: Martin Möller / Funke Foto Services

Veranstaltungskalender Festivals, Feste & Co.: Diese Events steigen 2023 in Mülheim

Mülheim. Das Veranstaltungsjahr im Überblick: Das ist los in Mülheim von März bis Oktober: Konzerte, Festivals, Feste, Märkte – es ist einiges geboten.

Nach drei Corona-Jahren soll es wieder richtig rund gehen. Von Frühjahr bis Herbst 2023 finden etliche Konzerte, Festivals und Feste in Mülheim statt. Wir geben einen Überblick über das Veranstaltungsjahr und nennen das, was bisher schon fest geplant ist. Weitere Termine werden sich sicher ergeben.

März

Kreativmarkt in der Stadthalle

Selbstgefertigte Dinge kann man am 19. März dort sehen und erstehen. Oder man holt sich einfach Inspirationen fürs kreative Tun daheim. Im Herbst gibt es eine weitere Auflage des Marktes.





Frauendisco im Schuppen

Die Mülheimer Frauen sind am 7. März wieder zum Tanzen aufgefordert. Im Ringlokschuppen veranstaltet die Gleichstellungsstelle anlässlich des Frauentages eine Frauendisco – am späten Nachmittag.

April

Frühling am Flughafen

Ein neuer Rundgang auf dem Flughafengelände lockt am 1. April Interessierte ins Freie. Das Thema lautet: Frühling am Flughafen.



Mai

Mittwochsreihe in Freilichtbühne

Ein Dauerbrenner und Publikumsmagnet: die Mittwochskonzerte auf der Freilichtbühne. Los geht es am 3. Mai mit dem ersten Gig, im Laufe des Sommers folgen viele weitere Konzerte.

Mülheimer Freilichtbühne zieht so viele Besucher an wie nie

Tanz NRW’ 23

Das Festival Tanz NRW ‘23 startet mit einer Eröffnungsvorführung am 4. Mai im Ringlokschuppen. Danach werden in neun Städten in NRW herausragende neue Tanzproduktionen gezeigt.





Mitsingabende Freilichtbühne

Singen befreit und macht glücklich. Anja Lerch, bekannt auch aus „The Voice of Germany“, bietet auf der Freilichtbühne fünf Singabende open air an. Los geht es am 8. Mai, dann folgt in jedem Monat ein weitere Termin.

Bei den Mülheimer Theatertagen wurde 2022 das Stück „Monte Rosa“ von Teresa Dopler gezeigt. Das Festival lockt auch 2023 mit spannenden neuen Stücken und Inszenierungen. Foto: KERSTIN SCHOMBURG

Mülheimer Theatertage - „Stücke“

Viel Neues gibt zu entdecken im Bereich des zeitgenössischen Theaters. Sieben exzellente neue Stücke und fünf neue Kinderstücke werden ab 13. Mai wieder im Rahmen der 48. Mülheimer Theatertage gezeigt. Am 3. Juni wird der Gewinner des Wettbewerbs gekürt. Welche Autoren teilnehmen entscheidet sich am 21. März.







Mülheim Mittendrin

Das Stadtfest „Mülheim Mittendrin“ mit zahlreichen Aktionen in der Innenstadt steigt am 13. Mai, zugleich findet der „Blaulichttag“, an dem sich die Hilfsorganisationen vorstellen, statt.





Fahrradfrühling im Müga-Park

Im Müga-Park dreht sich am 18. Mai alles um das Fahrrad. Wie immer gibt es zahlreiche Stände zu verschiedenen Radler-Themen. Auch das Stadtradeln findet an diesem Tag statt.





Pfingst-Spektakulum am Schloß

Im Schloßhof und in der Müga versammeln sich vom 27. bis 29. Mai die Mittelalterfans. Ein mittelalterliches Heerlager, Ritterspiele zu Pferde, Gaukelei oder auch Kulinarisches werden geboten. Das Zugucken macht Freude – vielleicht werden auch die Besucher zu Freunden alter Zeiten.

Juni

Klavierfestival Ruhr

Die besten Pianisten der Welt kommen wieder ins Ruhrgebiet. Im Rahmen des Klavierfestivals Ruhr finden in diesem Monat zwei Konzerte in der Mülheimer Stadthalle statt. Elisabeth Leonskaja wird am 19. Juni und Grigory Sokolov am 30. Juni spielen.







Extraschicht in der Müga

Durchs Ruhrgebiet kreuzen und Kultur pur erleben kann man wieder bei der Extra-Schicht am 24. Juni. In der Müga wird sich eine der vielen Stationen befinden, die die Rundreisenden ansteuern können.



Die deutsche Mittelalterrock-Band „Tanzwut“ spielte Castle Rock 2018 im Schoß Broich in Mülheim. Für 2023 haben sich 13 Bands angesagt. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

WoDo-Sommertheater an der City

Die Puppenspieler sind vom 24. Juni bis 29. Juli wieder in der Innenstadt präsent. Das Wodo Puppenspiel zeigt dort verschiedene spannende Produktionen für Kinder (und ihre Eltern).



Castle Rock Festival

Am 30. Juni und 1. Juli wird es wieder richtig laut im Schloß Broich. Die Liebhaber der schwarzen Musik kommen auf ihre Kosten. Angesagt haben sich 13 Bands – unter anderem sind „Megaherz“ und „The 69 Eyes“, „End of green“ oder auch „Warkings“ dabei.

Juli

Mölmsche Kirmes

Neben der Stadthalle drehen sich wieder die Karussells, bieten Händler Liebesäpfel und Zuckerwatte an. Die Mölmsche Kirmes wird vom 7. bis 10. Juli für mächtig Trubel südlich der Ruhr sorgen.

Odyssee-Konzerte am Schuppen

Auf der Drehscheibe in der Müga startet am 14. Juli die Reihe der Odyssee-Konzerte von WDR Comso. Weltmusik wird dann geboten. Weitere Termine: 21. und 28. Juli.

Kulinarischer Treff an der Ruhr

Aufgetischt wird in den Ruhranlagen vom 20. bis 23. Juli. Beim Kulinarischen Treff bieten Mülheimer Gastronomen wieder ausgesuchte Speisen und Getränke open air an.

Weiße Nächte am Raffelberg

Vermutlich wird es auch in 2023 die Weißen Nächte des Theaters an der Ruhr geben. Bisher fanden sie im Juli statt. Genaue Informationen dazu liegen aber noch nicht vor.

Der Jamaikaners Damian Marley begeisterte 2022 beim Ruhr Reggae Summer in Mülheim die Fans. Er ist Sohn des berühmten Reggae-Musikers Bob Marley. Foto: Martin Möller / FUNKE Foto Services

August

Ruhr Reggae Summer

Rund 10.000 Fans werden erwartet, wenn vom 4. bis 6. August Größen aus Roots Reggae, Dancehall, Dub, Hip Hip und Ska in Styrum auftreten.

Als Top-Acts sind Fat Freddy’s Drop und Gentleman bestätigt. Darüber hinaus sind Yemi Alade und viele Reggae-Stars mehr gebucht

Broicher Schlossnacht

Im Innenhof von Schloß Broich herrscht am 5. August wieder eine märchenhafte Atmosphäre. Künstler verschiedenster Couleur unterhalten das Publikum mit traumhaften Darbietungen.

Ruhrbühne in der Müga

Noch laufen die Planungen, sicher ist, dass es am 2. Augustwochenende die Ruhrbühne im Müga-Park geben wird. An einem Tag, vielleicht auch an zwei Tagen treten bekannte Rock- oder Popgrößen auf. Die Verhandlungen laufen bereits.

Open-Air-Kino in der Müga

Die Drehscheibe vor dem Ringlokschuppen wird zum Kino. Vom 23. bis 25.August sind dort drei interessante Spielfilme open air zu sehen. Welche, steht noch nicht fest.

Die Drachenboote stechen wieder in Mülheim in See. Zahlreiche Teams kämpfen um die Titel. Foto: Martin Möller / FUNKE Foto Services

September

100 Pro Festival im Schuppen

Jede Menge Nachwuchskünstler aus den Bereichen Comedy, Stand up, Spoken Word, Tanz und Neuer Zirkus sind am 8. und 9. September im Ringlokschuppen zu Gast und zeigen ihre Können.

Drachenboot-Festival

Die Drachenboote stechen am 9. und 10. September auf der Ruhr in See. Viele Teams haben sich den Sommer über vorbereitet auf das Wettrennen. Ein Rahmenprogramm gibt es auch.

Weltkindertag in der Müga

Am 17. September sind die Kinder wieder am Zug. In der Müga können sie beim Weltkindertag verschiedenste Spiele und Aktionen aufprobieren.

