Zum Sommer-Konzert zu Ehren von Ludwig van Beethoven lädt die Mülheimer Violinistin Zsuzsa Debre in den Styrumer Schlosspark ein. Der Eintritt ist frei.

Konzert Konzert in Mülheim: Zsuzsa Debre lädt in den Schlosspark

Mülheim. Zum Konzert zu Ehren von Ludwig van Beethoven lädt die Mülheimer Violinistin Zsuzsa Debre in den Styrumer Schlosspark. Picknicken ist erwünscht.

Zu einem Sommer-Konzert mit Picknickmöglichkeit im Park von Schloss Styrum lädt bei freiem Eintritt die Violinistin Zsuzsa Debre am Samstag, 21. August, ein. Unter dem Titel „Das Pastorale-Picknick“ findet im Rahmen des Beeth25oven-Festivals um 18 Uhr das Konzert mit Zsuzsa Debre und dem Sinfonieorchester der Klangwelten statt.

Die Besucher werden gebeten, alles für ein Sommer-Picknick wie Essen, Trinken, Decken und Sitzgelegenheiten mitzubringen. Die aktuellen Corona-Maßnahmen erfordern, dass Besucher und Musiker geimpft, getestet oder genesen sind – das gilt an diesem Abend auf dem gesamten Gelände des Schlosses.

Picknick-Konzert im Schlosspark mit der „Pastorale“ Beethovens

Als Picknick-Konzert aufgeführt werden an diesem Augustabend die Sinfonie Nr. 6 F-Dur op. 68 – die „Pastorale“ – und die F-Dur Violinromanze op. 50 von Beethoven. Der Schlosspark bildet die passende Bühne für das Konzert, da sich die „Pastorale“ mit den Beziehungen zwischen Mensch und Natur auseinandersetzt. Den Solopart der Romanze wird die Violinistin und Konzertveranstalterin Zsuzsa Debre spielen. Begleitet wird sie vom Sinfonieorchester der Klangwelten, am Dirigentenpult steht der Dänisch-Spanische Dirigent Alberto Hold-Garrido.

Nach so langer Abstinenz wird das Picknick-Konzert für Publikum und Musiker sicherlich ein besonderes Erlebnis werden, hofft Zsuzsa Debre. Das Beeth25oven-Festival begann genau auf den Tag am 21. August 2020 mit dem Septett op. 20., aufgeführt vom Klangwelten Ensemble. Es ist ein Festival in und für Mülheim unter der Leitung und auf Initiative von Zsuzsa Debre zum 250. Geburtstag des Komponisten Ludwig van Beethoven.

Einlass ist um 17 Uhr, Beginn des Konzertes ist 18 Uhr. Der Eintritt ist frei. Trotzdem ist eine Ticketbuchung notwendig. Anmeldungen unter: 0208 – 879564 oder 0173 – 5393166. Mehr Info: www.zsuzsa-klangwelten.com

