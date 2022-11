Kommt der nächste Weihnachtshit aus Mülheim?

Mit Karte zum Song „Wonderful Christmas“: Der Mülheimer Sänger Claudio Bucchi präsentiert Weihnachtskarten, die Fans auf der Homepage der Band „Kevin in Space“ kaufen können. Der Erlös geht an einen wohltätigen Zweck.

Mülheim. Wird das Weihnachtsmärchen 2022 wahr? Über die lange Entstehungsgeschichte des vielleicht nächsten großen Weihnachtshits – aus Mülheim.

Diese Geschichte liest sich wie ein Märchen: Es war einmal … eine engagierte Agentur-Band im Münsterland. Eines Tages verfielen zwei der Musiker einer ganz bestimmten Melodielinie und bastelten daraus einen kleinen Popsong zu Weihnachten. Der Name ihres Musikprojekts kam über ein akustisches Missverständnis zustande, das in seiner Absurdität bis heute Bestand hat: „Kevin in Space“.

Weihnachtssong versank vorerst in der Schublade

Dann trennten sich jedoch die Wege von Armin Brehl, der nach Baldham bei München ging, und Claudio Bucchi, der sich in Mülheim-Speldorf niederließ. Zwar hörte sich jeder der beiden kreativen Köpfe zur Weihnachtszeit den Song mit Familie und Freunden immer mal wieder an, fand auch Wohlgefallen daran, doch mehr geschah nicht.

Amerikanischer Musikproduzent erkennt Hitpotenzial von „Wonderful Christmas“

In jedem Märchen, das ist quasi Gesetz, gilt: Der wahre Schatz geht niemals verloren. So auch bei diesem bezaubernden Song „Wonderful Christmas“, der anno 2021, gerade mal 16 Jahre nach der Entstehung, durch einen glücklichen Zufall wiederentdeckt wurde. Ein angesehener Musikproduzent aus Amerika begeisterte sich für den Song und produzierte ihn neu.

Doch die Vorstellungen der Musiker auf der einen und des Produzenten auf der anderen Seite drifteten auseinander. Die Veröffentlichung musste kurzfristig auf Eis gelegt werden. Doch Armin Brehl und Claudio Bucchi hatten ihr Herz endgültig an ihren Musik-Schatz von einst verloren und steckten weitere Arbeit in diesen hitverdächtigen Weihnachtssong. Mittlerweile ist er auf diversen digitalen Plattformen weltweit abrufbar.

Mülheimer Weihnachtshit geht sofort ins Ohr

– Ein 17 Jahre altes Lied? Kann das wirklich taugen? – Es kann, denn dieser muntere Ohrwurm ist beeindruckend simpel und damit wunderbar eingängig gestaltet, ein beschwingendes Weihnachtslied, das vortrefflich auf das Fest einstimmt. Mit den einleitenden Worten „Wonderful Christmas“ schleicht sich die angenehme Stimme von Claudio Bucchi ins Ohr und will partout nicht mehr raus. Gleich beim ersten Hören verbreitet der Song gute Laune und regt zum Mitsingen an. Sänger Bucchi bezeichnet das Lied selbst als „totalen Ohrenschmeichler“, seine Söhne (6 und 8) behaupten gar: „Das ist der beste Weihnachtssong, den es gibt!“ Auch die Frauen der beiden Musiker können gar nicht genug von diesem tollen Song bekommen und sind sich einig: „Der gehört auf jede Weihnachts-Playlist!“

Band Kevin in Space will Hoffnung verbreiten und beteiligt sich an Spendenaktion

Der englische Text beschwört eine besinnliche Weihnachtsstimmung herauf, wenn’s draußen kalt ist, noch dazu schneit, wenn der Großvater Geschichten erzählt und die Mutter Plätzchen backt. „Ein Lichtblick in diesen dunklen Zeiten“, sagen die Musiker und wollen damit Hoffnung verbreiten.

Doch sie begnügen sich nicht mit diesem verheißungsvollen Song, sondern wollen vor allem trauernden Menschen Hilfe ermöglichen. Deshalb gestaltete Armin Brehl eine Weihnachtskarte zum Song „Wonderful Christmas“ (3 Euro). Der Erlös (jeweils 2 Euro) soll vollständig der Nicolaidis Young Wings Stiftung zugutekommen (Schirmherr: Thomas Müller vom FC Bayern München). Erwachsene, deren Lebensgefährten verstorben sind, vor allem aber Kinder, die ein oder gar beide Elternteile verloren haben, sie alle bekommen Unterstützung durch diese wohltätige Initiative.

Und der Weihnachts-Song „Wonderful Christmas“ spendet dazu eventuell auch noch die nötige Herzenswärme, hoffen die Musiker.

Zu finden ist der Song unter https://kevininspace.com sowie auf den bekannten Musikplattformen. Nähere Informationen zur Nicolaidis Young Wings Stiftung finden Sie unter: www.nicolaidis-youngwings.de.

