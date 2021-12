Die Polizei sucht Zeugen für einen Vorfall in Mülheim-Styrum, bei dem ein Fußgänger beinahe von einem Kombi in Tarnfarben angefahren worden wäre.

Polizei Kombi in Tarnfarben rast in Mülheim auf Fußgänger zu

Mülheim. Nur knapp einer Kollision entgehen konnte ein Fußgänger in Mülheim-Styrum, als ein Kombi in Tarnfarben auf ihn zu raste. Zeugen sind gesucht.

Ein 62 Jahre alter Mann konnte sich am Sonntag, 26. Dezember, in Styrum nur durch einen beherzten Sprung auf den Bürgersteig davor retten, angefahren zu werden. Ein Kombi in Tarnfarben war laut Polizei mit hoher Geschwindigkeit auf den Fußgänger zugefahren.

Der 62-Jährige war am Sonntag gegen 15.30 Uhr zu Fuß auf der Oberhausener Straße in Styrum unterwegs. An der Einmündung zur Augustastraße überquerte er die Fahrbahn, als ein unbekannter Pkw mit hoher Geschwindigkeit und aufheulendem Motor die Spur wechselte und auf ihn zufuhr, meldet die Polizei. Nur durch einen Sprung auf den Gehweg habe der 62-jährige Fußgänger eine Kollision vermeiden können, heißt es.

Polizei sucht Zeugen zu Vorfall mit Kombi in Tarnfarben

Bei dem Auto soll es sich laut Zeugenaussage um einen Kombi in Tarnfarben mit einem leistungsstarken Motor handeln. Der Fahrer war mit aufheulendem Motor und auffallend schnell unterwegs.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zu dem Fahrer des auffälligen Wagens oder zum Tathergang machen können. Sie können sich unter 0201/829-0 melden.

