Kokainhändler-Bande in Mülheim und Oberhausen festgenommen

Mülheim/Oberhausen. Nach monatelangen Ermittlungen fasste die Polizei mutmaßliche Drogenhändler in Mülheim und Oberhausen. Über 10 Kilo Kokain wurden sichergestellt.

Die Polizei hat auf einem Rastplatz bei Wiesbaden einen mutmaßlichen Drogenkurier festgenommen und in seinem Wagen mehr als zehn Kilogramm Kokain sichergestellt. Das Kokain war aus den Niederlanden nach Deutschland importiert und in Mülheim zwischengelagert worden, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung der Polizei Essen/Mülheim und der Staatsanwaltschaft Duisburg.

Der Mann, ein 45-Jähriger aus Nordmazedonien, wurde bereits in den frühen Morgenstunden des 10. Februar gefasst, die Festnahme aber erst am 1. März bekannt gegeben. Zuvor habe es monatelange verdeckte Ermittlungen der Abteilung zur Bekämpfung der Organisierten Kriminalität der Staatsanwaltschaft Duisburg und des Kommissariats für Organisierte Kriminalität des Polizeipräsidiums Essen gegeben, heißt es.

Polizei nimmt mutmaßliche Drogenhändler in Mülheim und Oberhausen fest

Im Pkw, mit dem der Drogenkurier unterwegs war, wurden zehn Pakete mit insgesamt 10,94 kg Kokain sichergestellt - professionell versteckt. Noch am selben Tag, dem 10. Februar, gab es weitere Festnahmen und Durchsuchungen in Mülheim und Oberhausen. Gegen den Kurier sowie zwei weitere nordmazedonische Staatsangehörige (36 und 51 Jahre alt), denen eine maßgebliche Beteiligung am Kokainschmuggel zur Last gelegt wird, ordnete das Amtsgericht Duisburg Untersuchungshaft an.

Außer dem Rauschgift wurden bei Durchsuchungen, auch bei weiteren Mitbeschuldigten, mehrere Fahrzeuge, Handys und andere Datenträger sichergestellt, die jetzt untersucht und ausgewertet werden. Den drei Inhaftierten und mehreren anderen Verdächtigen wird die Beteiligung am bandenmäßigen Drogenhandel zur Last gelegt. Es besteht der Verdacht, dass dies nicht die erste Drogentour der Gruppe war und das Kokain in ein anderes europäisches Land weitergeliefert werden sollte. Die Ermittlungen dauern an.

