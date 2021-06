Ausstellung Körperwelten in Mülheim: So ist die Schau im Sommer geöffnet

Mülheim. Für die „Körperwelten“ im Mülheimer Technikum gelten ab 1. Juli andere Öffnungszeiten. Von Donnerstag bis Sonntag gibt es viel zu sehen.

Für die Ausstellung „Körperwelten – Eine Herzenssache“ im Technikum auf dem ehemaligen Tengelmann-Gelände gelten ab 1. Juli gelten geänderte Öffnungszeiten.

Die aktuelle Schau von Plastinator Dr. Gunther von Hagens und Kuratorin Dr. Angelina Whalley kann dann immer von Donnerstag bis Sonntag von 10 bis 20 Uhr besichtigt werden. Rund 180 Plastinate werden auf der gut 1500 m² großen Ausstellungsfläche bis zum 22. August präsentiert, darunter zahlreiche Ganzkörper-Exponate sowie Teilplastinate, transparente Körperscheiben und einzelne Organe.

Tickets ermöglich Eintritt in einem bestimmten Zeitfenster

Kunden, die bereits Tickets für die Wochentage Dienstag oder Mittwoch ab Juli gebucht haben, erhalten von ihrem Ticketanbieter per E-Mail einen Code für eine kostenlose Umbuchung. Es gilt weiterhin: Um Einlass und Besucherführung zu optimieren, ist beim Ticketkauf im Vorverkauf die Buchung eines Zeitfensters erforderlich. Mit dem Zeitfenster-Ticket ist der Zugang zur Ausstellung (mit medizinischer Maske) innerhalb des gebuchten Zeitfensters möglich, die Verweildauer ist zeitlich unbegrenzt (letzter Einlass: 19 Uhr).

Tickets gibt es bei allen bekannten Vorverkaufsstellen, in der Touristinfo, Schollenstraße 1, unter koerperwelten.de und telefonisch unter 01806/70 07 33 (€ 0,20 pauschal aus dem deutschen Festnetz; aus dem Mobilfunknetz € 0,60). Kostenlose Hotline für Gruppen: Tel. 069/427 26 26 42 (Mo bis Fr: 9-17 Uhr) oder per E-Mail an koerperwelten-muelheim@reservix.de.

