Kocks: Für mich war das letzte Jahr sehr lehrreich

Alexander Kocks, Initiator des Sparfüchse-Forums, wandte sich nach der Ratssitzung mit einem öffentlichen Brief an seine Mitstreiter und bedankte sich für deren Engagement. Auch Kämmerer Frank Mendack und verschiedene Vertreter der Ratsfraktionen hatten die Initiative für deren Wirken gelobt.

Kocks, der auch den Protest gegen die Grundsteuer-Erhöhung im Vorjahr organisiert hatte, gab seiner Hoffnung Ausdruck, dass die Bürgerinitiative mit ihrer Leistung dazu „beiträgt, dass im nächsten Jahr von einer weiteren Erhöhung abgesehen werden kann.“

„Für mich persönlich war das letzte Jahr sehr lehrreich“, resümierte Kocks sein Wirken. Ich konnte einen Einblick in die Kommunalpolitik bekommen und habe für mich erkannt, dass Demonstrationen, offene Briefe und Petitionen von Bürgern zwar von Politik und Verwaltung respektiert und auch von einigen unterstützt werden, aber im Nachhinein selten den gewünschten Effekt mit sich bringen.“

Den Fraktionen im Stadtrat fehle „in vielen Bereichen die Motivation, der Mut und auch die Ideen, um das Ruder herumzureißen“. Kocks selbst plant den Einstieg in die Kommunalpolitik. Er appelliert an andere, politisch aktiv zu werden, „um diese Stadt wieder in die richtige Spur zu bringen“.