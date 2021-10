Impfen in Mülheim KoCI löst das Impfzentrum ab: Wo man in Mülheim geimpft wird

Mülheim. Das Impfzentrum ist dicht, aber das öffentliche Impfen ohne Termine geht weiter. Dafür sorgt in Mülheim die KoCI. Wo man sich impfen lassen kann.

Auch in Mülheim hat das städtische Impfzentrum am 30. September seine Pforten geschlossen. Schon am 1. Oktober hat die im Auftrag des Landes kommunal zu bildende Koordinierende Corona- Impfeinheit (KoCI) in Mülheim die Arbeit aufgenommen. Ihre Aufgabe: das Impfen außerhalb der niedergelassenen Arztpraxen zu planen und die Entwicklung des Infektionsgeschehens in den Stadtteilen im Auge zu behalten.

Ärztlich beraten und geleitet wird die Einheit von den Impfärzten Dr. Stephan von Lackum für die Kassenärztliche Vereinigung (KV) und Thomas Franke, ärztlicher Leiter des Rettungsdienstes der städtischen Berufsfeuerwehr. Beide waren in leitender Funktion im Impfzentrum tätig.

Das mehrköpfige KoCI-Team trifft sich einmal wöchentlich, um öffentliche Impftermine zu besprechen, um mit Personal und Material zu planen, das vor Ort eingesetzt werden soll. „Wie notwendig weitere Impfungen und die Planung durch die Kommune sind, zeigt das Ergebnis vom Samstag, 9. Oktober, im Forum: Hier wurden in nur acht Stunden 168 Biontech- und 72 Johnson & Johnson-Impfungen verabreicht“, so Dr. Stephan von Lackum.

Auch die Infektionszahlen in den Stadtteilen hat die Mülheimer KoCI im Blick

Zu den Aufgaben der KoCI gehört auch das Beobachten des Infektionsgeschehens in den Stadtteilen, um bei steigender Inzidenz möglicherweise wieder punktuelle Impfungen vor Ort zu planen. Diese sollen mit der Kassenärztlichen Vereinigung oder auch mit Honorarärzten, die vom Land refinanziert werden, durchgeführt werden.

Auch Impfungen in Altenheimen, Flüchtlingsunterkünften oder eine Impfaktion für obdachlose Menschen sollen künftig durch die KoCI geplant werden. Die Finanzierung der KoCI erfolgt über das Land NRW und ist bis Ende April 2022 befristet.

Anstehende Impfaktionen der Stadt ohne Anmeldung: Mittwoch, 13. Oktober, Erst- und Zweitimpfungen, 10 bis 18 Uhr, Mintarder Kirmesplatz, Impfstoffe: Johnson & Johnson (Einmalimpfung) und Biontech. Freitag, 15. Oktober, Erst- und Zweitimpfungen, 12 bis 16 Uhr, DRK Altentagesstätte, Prinzeß-Luise-Straße 115, Impfstoffe: Johnson & Johnson (Einmalimpfung) und Biontech. Samstag, 16. Oktober, Erst- und Zweitimpfungen, 10 bis 18 Uhr, Forum Mülheim, EG, Hans-Böckler-Platz 1, Impfstoffe: Johnson & Johnson (Einmalimpfung) und Biontech. Infos: muelheim-ruhr.de.

