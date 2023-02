Knackiges Musikkabarett: Sebastian Krämer in Mülheim zu Gast

Der Kabarettist Sebastian Krämer kommt in den Ringlokschuppen in Mülheim.

Mit Musikkabarett ist Sebastian Krämer am Samstag, 25. Februar, um 20 Uhr im Ringlokschuppen zu Gast. „Liebeslieder an deine Tante“ nennt sich sein Programm.

„Ich denk’ an deine Tante, wüßte nicht, wann ich je so brannte. Ist sonst nicht meine Art, liegt an der Hildegard ...“ heißt es in einem seiner Songs. Mit seinen anspruchsvollen und teilweise versponnenen Songtexten ist Sebastian Krämer nichts für jemanden, der seichte Unterhaltung sucht. Seine Kombination von Musik und Text ist rasant, knackig und vor allem herausfordernd. Er nimmt kein Blatt vor den Mund, ist kritisch und spricht die Wahrheit aus – und genau das macht ihn so besonders. Stücke wie das besonders populäre „Deutschlehrer“ gehen ins Ohr und überfallen den Zuhörer, wenn er es am wenigsten erwartet.

Die Verzweiflung spricht aus manchen dieser Stücke, Ratlosigkeit, Melancholie. Aber auch abstruser Humor, den Krämer nicht zu planen scheint, der wie ein Schicksal über die Zuschauer hereinbricht. Die Chansons von Sebastian Krämer wollen nicht ,Mut machen’, haben keine Parolen zur Hand. Sie versuchen eher den sorgsam verpackten Schmerz im Hörer aufzuspüren und freizusetzen.

Die leisen, verschmitzten Unter- und Zwischentöne waren schon immer sein Metier und ziehen sich durch seinen gesamten kabarettistischen Werdegang. Mit seinen ersten Kabarettprogrammen gastierte er in Freiburg, bevor es ihn nach Berlin zog, wo er auf verschiedenen Bühnen tätig war. Im Fernsehen war er zum Beispiel in NightWash, Mitternachtsspitzen oder Ottis Schlachthof zu sehen. Auch als Poetry Slammer verdiente er sich seine Lorbeeren.

