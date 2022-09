„Fridays for Future“ Mülheim ruft am 23. September wieder zur Demo auf. dieses Foto entstand im März 2022 auf dem Kurt-Schumacher-Platz.

Klimaschutz Klimastreik: „Fridays for Future“ Mülheim ruft zur Demo auf

Mülheim. „Fridays for Future“ meldet sich mit einem Aufruf zum globalen Klimastreik zurück. Auch in Mülheim wird am Freitag, 23. September, demonstriert.

Unter dem Motto „Menschen statt Profit“ ruft die Bewegung „Fridays for Future“ am kommenden Freitag, 23. September, erneut zum globalen Klimastreik auf. Die Mülheimer Kundgebung startet um 16 Uhr auf dem Kurt-Schumacher-Platz.

Klimakatastrophen wie Überschwemmungen, Trockenheit und Hitzewellen würden immer häufiger und verursachten besonders im Globalen Süden unvorstellbares Leid, so die Organisatorinnen und Organisatoren. „Gleichzeitig machen Entscheidungsträger nicht mehr bloß schlechten Klimaschutz, sondern massive Rückschritte durch den Wiedereinstieg in fossile Energien“, erklärt Martina S. Cabezas M. von der Mülheimer Ortsgruppe von „Fridays For Future“.

Mülheimer Klima-Demo zieht am 23. September durch die Innenstadt

Am 23. September soll auf allen Kontinenten und überall in Deutschland gefordert werden, dass die Politik nicht länger Konzerninteressen über Menschenleben stellt. Die Mülheimer Aktivistinnen und Aktivisten treffen sich um 16 Uhr am Kurt-Schumacher-Platz. Anschließend soll ein Demonstrationszug für Klimagerechtigkeit durch die Stadt ziehen.

Hannah Stecker von „Fridays for Future“ Mülheim ist sich sicher, dass viele Menschen in der Stadt dieses Anliegen unterstützen werden: „Die Politik hat den Ernst der Lage nämlich noch nicht begriffen.“ Dies zeige sich zum Beispiel daran, dass eine sozial gerechte und das Klima schützende Maßnahme wie das Neun-Euro-Ticket nicht fortgeführt werde.

