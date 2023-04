Klimaneutrales Mülheim 2035: Stadt setzt auf Bürger-Ideen

Mülheim. Die Stadt Mülheim will bis 2035 klimaneutral werden. Um dieses Ziel zu erreichen, können Bürger online nun ihre eigenen Vorschläge einbringen.

Um das erklärte Ziel der Klimaneutralität 2035 zu erreichen, hat die Stadt Mülheim nun eine Online-Beteiligung am Klimaschutzkonzept initiiert. Bürgerinnen und Bürger sind aufgefordert, vom 15. April bis zum 15. Mai ihre eigenen Ideen einzubringen, um Mülheim aus der „Klimanotlage“ zu retten.

Wie die Stadt mitteilt, sei man auf das lokale Wissen aus der Bürgerschaft angewiesen, um die Erstellung des Klimaschutzkonzepts möglichst vielversprechend zu gestalten. „Denn“, so heißt es, „die Mülheimerinnen und Mülheimer kennen ihre Umgebung am besten“. In einer Online-Karte haben Bürgerinnen und Bürger nun die Möglichkeit, „eigene Ideen, Vorschläge und Anregungen einzutragen und sich so aktiv in den Prozess der Erarbeitung des Klimaschutzkonzeptes einzubringen“. Die Ergebnisse der Online-Beteiligung sollen in das Konzept eingearbeitet und bei einem öffentlichen Klimafest am 11. Juni in der Parkstadt vorgestellt werden.

Das Klimafest bildet den Abschluss des laufenden Beteiligungsprozesses. Verschiedene Ausstellende aus den Bereichen Klimaschutz, Klimaanpassung und Nachhaltigkeit sowie Live-Musik und ein Kinderprogramm sollen das Fest abrunden.

Das fertige Klimaschutzkonzept 2035 soll im September dem Rat der Stadt zum Beschluss vorgelegt werden. Weitere Informationen zur Beteiligung am Klimaschutzkonzept 2035 sowie die Ideenkarte sind ab dem 15. April auf der Webseite der Stadt abrufbar.

