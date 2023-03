Streik Klima- und ÖPNV-Streik am Freitag: So ist Mülheim betroffen

Mülheim. Der Klima- und ÖPNV-Streik am Freitag in Essen wird auch Mülheim einschränken: Mit diesen Auswirkungen müssen Autofahrer und Buskunden rechnen.

Auf längere Fahrten zur Arbeit, dichten Autoverkehr und massiveren Stau als gewöhnlich müssen sich die Mülheimer am Freitag und wohl auch noch am Samstagmorgen einstellen. Denn die Gewerkschaft Verdi hat zum ÖPNV-Warnstreik und globalen Klimastreik aufgerufen. Busse und Straßenbahnen stehen deshalb einen Tag lang still.

Und dies wird voraussichtlich ebenfalls Auswirkungen auf den Samstagmorgen haben, so die Auskunft von Dennis Kurz, Verdi-Fachgruppe Busse und Bahnen, da auch der Bereitschaftsdienst am Freitagabend seinen Dienst nicht antreten wird. Kurz rechnet damit, dass dies zu Verzögerungen auch beim morgendlichen Berufsverkehr führen könnte.

Einschränkungen betreffen auch Wege zwischen Mülheim und Nachbarstädten

Die Ruhrbahn kündigt für den Freitag ebenso „Einschränkungen“ bei städteübergreifenden Linien an. Auch die Kundencenter sowie Fundbüros werden während des Streiks geschlossen sein. Dagegen soll der Schulbusverkehr vom Streik ausgenommen sein und auch einzelne Mülheimer Buslinien wie die 130, 131, 134 und 136 sowie die Nachtlinien NE2, NE3 und NE10. Die genauen Fahrzeiten gibt es im Internet auf Ruhrbahn.de.

In Mülheim selbst wird es laut Auskunft von Verdi keine Streikaktionen geben. Vielmehr habe man die Städte Mülheim, Oberhausen und Essen in Essen zusammengefasst. Dort beginnt eine Demo um 15 Uhr an der Teichstraße am Gewerkschaftshaus. Sie schließt an eine Kundgebung auf dem nahen Hirschlandplatz an. Das Ende wird etwa um 18 Uhr erwartet.

Schulterschluss mit Bewegung „Fridays for Future“

Den Demonstrierenden geht es nicht allein um bessere Bedingungen für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes – dazu zählt unter anderem 10,5 Prozent mehr Gehalt, mindestens aber 500 Euro mehr für zwölf Monate. Sondern ebenso um einen deutlichen Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs und seines Personals.

Solidarisch hat sich deshalb auch die Bewegung „Fridays for Future“ der Demonstration angeschlossen, die zeitgleich in 30 deutschen Städten passiert. „Wir brauchen einen gut ausgebauten und gut funktionierenden ÖPNV“, betont die stellvertretende Verdi-Vorsitzende Christine Behle. Die Menschen hätten ein Recht auf Zugang zu klimafreundlicher, komfortabler Mobilität, die bezahlbar sein müsse.

