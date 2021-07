Kleine Philosophen aus Broich gewinnen Preis und spenden ihn

Mülheim. Bei einem Wettbewerb haben die Fünftklässer der Realschule Broich gut abgeschnitten. Sie spendeten daher 250 Euro an zwei Mülheimer Initiativen.

Kleine Philosophen haben über die Welt nachgedacht und einen Preis ergattert: An der Realschule Broich erhalten die Schülerinnen und Schüler der fünften Klassen Unterricht im Fach Praktische Philosophie. Via Zoom-Distanzunterricht haben sie sich an der diesjährigen Ausgabe der Penguins Days des Jungen Schlosstheater Moers beteiligt. Diese stand unter dem Motto „Macht was!“ und fragte „Was beschäftigt euch zurzeit?“, „Was soll sich in der Welt verändern?“ Eingereicht wurden von den Schülern Plakate und Statements zu diesen Fragen.

Letztlich gehörten die Fünftklässler aus Broich zu den Preisträgern, die ihren Gewinn an Organisationen, „die was machen“, spenden durften. Dies war von Beginn an Teil der Wettbewerbskonzeption. In einer Abstimmung haben sich die Kinder mit dem Städtischen Tierheim und Tschernobyl-Kinder e.V. für zwei Mülheimer Organisationen entschieden und die Spenden feierlich übergeben. Ebenfalls vor Ort waren Kathrin Leneke, Leiterin des Jungen Schlosstheater Moers, sowie Vertreter der Sparkasse, die den mit 250 Euro dotierten Preis gestiftet hatte.

