Kleine Musiker laden in Mülheim zum Konzert

Mülheim. Kinder, die musikalisch schon richtig etwas drauf haben, laden am kommenden Donnerstag wieder zum Konzert in Rick’s Café in Mülheim ein.

„Frühlingslaunen“ kann man beim KIM-Konzert am Donnerstag, 5. März, ab 18 Uhr in Rick’s Café am Synagogenplatz erleben. Junge Musiker präsentieren den Zuhörern ein lebendiges und vielseitiges Konzert. Den Anfang macht Felicia Heix mit ihrer Geige. Das Mädchen, auch Mitglied im Kinderchor des Aalto-Theaters, spielt Teile des Violinkonzerts von Oscar Rieding und den Filmmusiktitel „My heart will go on“ aus „Titanic“.

Es folgt ein „Familienkonzert“ der Familie Mantz. Quirin Mantz, auch Sänger der Essener Domsingknaben, spielt auf dem Klavier unter anderem ein „Ukrainisches Volkslied“. Geigerin Franziska Mantz, im Mädchenchor des Essener Doms aktiv, trägt eine „Mazurka“ und Der kleine Hirte“ vor. Dominik Mantz, ebenfalls bei den Essener Domsingknaben, spielt auf der Trompete Stücke von Barnes und Vandercook.

Nach der Pause zeigt Paul Malitius, Chorsänger und Statist am Aaltotheater, sein Können auf dem Klavier. Zu hören sind Werke von Robert Schumann bis Friedrich Burgmüller. Den krönenden Abschluss macht die vielfach ausgezeichnete Pianistin Milo Tieu. Sie will die Zuhörer begeistern mit Stücken von Bach, Beethoven und Schumann. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht.