Klartext am Kaffeemobil: Polizei lädt alle Mülheimer ein

Im Rahmen der landesweiten Aktion „Coffee with a cop" macht das Kaffeemobil am 15. Juni in Mülheim Station. Dieses Foto entstand beim Stopp auf dem Bottroper Wochenmarkt.

Mülheim. Kaffeetrinken mit der Polizei: Diese seltene Gelegenheit bietet sich am Mülheimer Stadthafen. Alle Fragen sollen beantwortet werden. Versprochen.

In Bochum waren sie schon, in Herne, Bottrop oder Essen-Rüttenscheid, und jetzt kommt Mülheim an die Reihe: Am Donnerstag, 15. Juni, gibt die Polizei an der Ruhrpromenade Kaffee aus und bietet sich zum Gespräch an.

Die amerikanisch inspirierte Aktion mit dem Titel „Coffee with a cop“ läuft von 11 bis 16 Uhr. Latte Macchiato, Cappuccino, Kakao, Tee oder klassischer Kaffee werden an einem silbernen Oldtimer-Bus ausgeschenkt. Polizeibeamte und -beamtinnen aus verschiedensten Bereichen sind vertreten, „mit vielen offenen Ohren“, heißt es in der Ankündigung der Polizei.

Polizeibeamte beantworten in Mülheim beim Kaffee alle Fragen

Alle Fragen von Bürgerinnen und Bürgern würden am Kaffeemobil beantwortet, „angefangen bei der Kriminalprävention über Verkehrssicherheit und Einstellungsberatung bis hin zur Arbeit der Leitstelle und der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit“. Auch Beamte der Mülheimer Stadtwache seien vor Ort sowie die Wasserschutzpolizei.

Die Veranstaltungsreihe „Coffee with a cop“ kommt laut Polizei ursprünglich aus Amerika. Das Format des NRW-Innenministeriums geht in diesem Jahr bereits in die dritte Runde und macht an insgesamt 30 verschiedenen Orten Station. Die Heißgetränke würden ausschließlich in Porzellantassen oder Glasbechern serviert, betont die Polizei. „Auf Wegwerfartikel wie Papp- oder Plastikbecher verzichten wir ganz bewusst.“ Alle Mülheimerinnen und Mülheimer seien willkommen.

