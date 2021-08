Kita Arche gehört nun zur Recke-Stiftung

Die Kindertagesstätte Arche an der Kluse ist nun in die Trägerschaft der Graf-Recke-Kindertagesstätte gGmbH übergegangen.

Die Graf Recke Stiftung meldet Vollzug: Sie übernimmt zum 1. August mit der „Arche“ (Kluse) die dritte Kita in Mülheim. Nach der Kita Sonnenblume im Jahr 2015 und der Kita Muhrenkamp 2017 geht mit der „Arche“ nun die letzte Kita der Vereinten Evangelischen Kirchengemeinde (VEK) in die Trägerschaft der Graf-Recke-Kindertagesstätten.

Die gemeinnützige GmbH ist eine Tochtergesellschaft der Graf Recke Stiftung, einer diakonischen Einrichtung mit Sitz in Düsseldorf. Die Kita Arche betreut aktuell 44 Kinder ab zwei Jahre in zwei Gruppen. Sie ist seit Mai 2009 als Reggio-orientierte Einrichtung anerkannt und zertifiziert, diese wird auch in neuer Trägerschaft weitergeführt. Beide Partnerinnen, Graf Recke Stiftung und VEK, setzen zudem ein gemeinsames religionspädagogisches Konzept um.

Weitere Planungen: Projekt an der Parsevalstraße

Die Übernahme der Kita Arche steht in Zusammenhang zu einem gemeinsamen inklusiven Quartiersprojekt der VEK, der Graf Recke Stiftung und der Mülheimer Wohnungsbau (MWB) als Investor an der Parsevalstraße 42. Dort sollen in Absprache mit dem Jugendamt der Stadt eine zweigeschossige inklusive Kita mit Aufzug für vier Gruppen zuzüglich Räumen für ein Familienzentrum entstehen.

Kinder im Alter von 0,4 bis 6 Jahren können dann dort in vier Gruppen unter der Leitung der bis dahin integrierten Kita Arche im Verbund betreut werden. Ziel ist die Betreuung und spezifische Förderung für Kinder bis sechs Jahren mit Beeinträchtigungen.

Parallel dazu geplant ist auch ein inklusives Quartier auf einer Fläche von 4000 Quadratmetern für Kinder ab 12 Jahren, Jugendliche und junge Erwachsene mit Unterstützungsbedarf. Baubeginn soll im September 2021 sein, die Fertigstellung ist für 2023 geplant, sodass die Einrichtung zum Kindergartenjahr 2023/24 in den Betrieb gehen kann.

