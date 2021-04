Die Petrikirche und die Kirche St. Mariae-Geburt in Mülheim unter dunklen Wolken. Katholiken und Protestanten verzeichnen auch weiter Kirchenaustritte.

Kirche Kirche in Mülheim: 186 Austritte im ersten Quartal 2021

689 Mülheimer sind 2020 aus der Kirche ausgetreten, darunter 107 Katholiken und 120 evangelische Personen. In 2021 setzt sich der Trend fort.

Ihrer Kirche kehren auch weiterhin nicht wenige Mülheimer den Rücken zu. Wie das Amtsgericht vermeldet gab es 2020 insgesamt 689 Kirchenaustritte. Im ersten Quartal 2020 beantragten insgesamt 228 Menschen den Austritt – darunter 107 katholische und 120 evangelische Personen sowie ein Zugehöriger einer anderen Glaubensgemeinschaft.

Etwas weniger waren es im Vergleich dazu im ersten Quartal 2021. Vom 1. Januar bis zum 23. März wurden insgesamt 186 Kirchenaustritte verzeichnet. 109 Katholiken, 75 Protestanten und zwei sonstige Gläubige traten aus.

Auf einen Termin beim Amtsgericht muss man zurzeit einige Wochen warten. Den nächsten freiem Termin gibt es wohl erst am 25. Juni. Eine Terminbuchung soll vorrangig über das Online Termin-Portal (https://justiztermine.nrw.de) erfolgen, hier kann ebenfalls der aktuelle Stand an freien Terminen abgefragt werden. „Die Anzahl der freien Termine orientiert sich an der täglichen Geschäftszeit (vormittags) und wird durch Corona aktuell nicht beeinflusst“, heißt es seitens des Amtsgerichtes..