Kinderpornografie: Ermittler werden auch in Mülheim fündig

Mülheim. Sie beschlagnahmten PCs, Handys, USB-Sticks: Den Polizisten der „BAO Herkules“ ist ein Schlag gegen Konsumenten von Kinderpornografie gelungen.

Im Kampf gegen sexuellen Missbrauch konnten die Polizeibeamten der eigens für diesen Zweck gegründeten „BAO Herkules“ jetzt einen besonderen Ermittlungserfolg vermelden: In einer großangelegten Aktion ist den Ermittlern in Mülheim und Essen ein Schlag gegen Konsumenten von Kinderpornografie gelungen. Am Dienstag und Mittwoch wurden in beiden Städten insgesamt 34 Wohnungen durchsucht – fünf in Mülheim, 29 in Essen.

Dabei beschlagnahmte die Polizei Computer, Handys und USB-Sticks. In allen Fällen stehen deren Besitzer im Verdacht, kinderpornografisches Material zumindest angeschaut zu haben. „Es handelt sich nicht um einen organisierten Ring, sondern um einzelne Verdächtige“, erklärte Sylvia Czapiewski, Sprecherin der Polizei. Den Durchsuchungen gingen monatelange Ermittlungsarbeiten voraus.

Festnahme in Mülheims Nachbarstadt: Essener soll Tochter missbraucht haben

In Essen wurde außerdem ein 58-Jähriger festgenommen. Er wird verdächtigt, seine Tochter missbraucht und davon Internet-Nutzern berichtet zu haben. Auch Fotos oder Videos von der Tat soll es geben. Seine Taten soll der Mann auf einer Seite für Sex-Kontakte geschildert haben. Der Betreiber der Seite alarmierte die Polizei, diese griff sofort zu. Der Mann wurde noch am selben Tag in seiner Wohnung festgenommen.

Es gebe Hinweise, heißt es bei der Essener Polizei, dass der Mann auch ein weiteres Mädchen sexuell missbraucht haben soll. Er sitzt in Untersuchungshaft.

BAO Herkules wurde vor knapp einem Jahr gegründet

Zuständig für die Bekämpfung von Kinderpornografie ist bei der Polizei die so genannte BAO Herkules, wobei BAO für „Besondere Aufbauorganisation“ steht. Diese Sondereinheit gibt es seit November 2021. Sie wurde eingerichtet, um Kinderpornografie und sexuelle Gewalt gegen Kinder noch gezielter bekämpfen zu können. Die Experten werden nun die sichergestellten 19 Handys, 19 USB-Sticks, zehn Computer und vier externen Festplatten sichten und auswerten.

