Kinderbetreuung: Mülheimer Stadtelternrat ruft zur Demo auf

Mehr Qualität in der Kinderbetreuung fordert der Mülheimer Stadtelternrat.

Mülheim. Mülheims Stadtelternrat ruft zu einer Demo am 11. März auf. Er fordert mehr Betreuungsplätze und Personal und einen Stop der Beitragserhöhung.

Der Stadtelternrat ruft zu einer Demonstration in Mülheim auf. Am Mittwoch, 11. März, um 15 Uhr treffen sich Eltern und Fachpersonal auf dem Rathausmarkt, um für mehr Qualität in der Kinderbetreuung zu protestieren.

Der Stadtelternrat fordert zusätzliche Betreuungsplätze, ein Ende der kontinuierlichen, jährlichen Steigerung der Elternbeiträge sowie mehr Wertschätzung für die pädagogische Arbeit. Der empfohlene Personalschlüssel müsse endlich voll erfüllt und zusätzliches Fachpersonal gewonnen werden.

Mülheimer Stadtelternrat fordert Kita-Platzausbau

Mülheim gehört zu den Städten mit den höchsten Kita-Beiträgen in Nordrhein-Westfalen. Für Ärger sorgt auch jedes Jahr die späte und unübersichtliche Vergabe der Betreuungsplätze, die sich regelmäßig bis in den März zieht. Lesen Sie hier, was Eltern tun können, wenn sie noch keinen Kita-Platz haben.

Im Herbst 2019 hatte der Kita-Zweckverband 27 Überbelegungsplätze im laufenden Kindergartenjahr eingerichtet. Die Stadt wünscht sich noch mehr, um dem Bedarf gerecht zu werden. Der Stadtelternrat fordert einen „angemessenen Platzausbau“, und dass Überbelegungen nicht zum Standard werden.