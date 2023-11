Kinder im Frauenhaus Mülheim: Polizeistiftung gibt viel Geld

In Frauenhäusern finden auch viele Kinder Schutz (Archivbild). Die Polizeistiftung David und Goliath will ihnen mit einer 10.000-Euro-Spende für das Frauenhaus Mülheim helfen.

Mülheim. Die Kinder im Mülheimer Frauenhaus haben oft Schlimmes erlebt. Die Polizeistiftung spendet 10.000 Euro. So soll das Geld verwendet werden.

Mit einer Spende von 10.000 Euro unterstützt die Polizeistiftung David und Goliath speziell die Kinder im Frauenhaus Mülheim. Der Kuratoriumsvorsitzende Thomas Weise erklärt dazu: „Frauenhäuser sind immer auch Kinderhäuser.“ Das wisse er aus eigener langjähriger Diensterfahrung. Daher sei finanzielle Hilfe für das Mülheimer Frauenhaus ein dauerhaftes Projekt der Polizeistiftung.

Fast immer flüchten Frauen mit ihren Kindern aus gewaltbelasteten Situationen, oft finden sie im Frauenhaus für mehrere Wochen eine sichere Bleibe. „Die Kinder sind an ihrer Situation völlig unschuldig“, sagt Weise, „und haben Dinge erlebt, die man einem Kind nicht wünscht.“

Spende für Renovierungen und neue Möbel im Mülheimer Frauenhaus

So sei es besonders wichtig, dass sie im Frauenhaus Räumlichkeiten vorfinden, die schnell eine Geborgenheit in der fremden Umgebung bieten. Allein durch die hohe Fluktuation und das intensive Nutzen der Spielzimmer leiden naturgemäß die Einrichtungsgegenstände. Daher stellt die Polizeistiftung David und Goliath seit Jahren Gelder für Renovierungsmaßnahmen und die Anschaffung neuer Möbel zur Verfügung.

Ebenso wichtig seien die vielfältigen Förderkonzepte für die Kinder, die in diesem Jahr durch einen deutlichen Rückgang von Spendengeldern akut bedroht sind, ergänzt Thomas Weise. „Ich bin jedes Mal tief bewegt, wenn ich sehen darf, wie das Team des Frauenhauses die Kinder liebevoll und altersgerecht betreut und ihnen Dinge vermittelt, die ihnen oftmals fremd sind.“ So habe sich die Polizeistiftung entschieden, dem Frauenhaus 10.000 Euro zur Verfügung zu stellen. „Wir freuen uns sehr, dass wir mithelfen dürfen, Kindern in ihrer schweren Lebenssituation ein Umfeld zu schaffen, in dem sie sich gern aufhalten und in dem sie beginnen können zu vergessen“, so der Stiftungsvorsitzende.

