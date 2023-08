Zu den Ausbildungsberufen mit den meisten offenen Stellen in Mülheim zählt in diesem Jahr unter anderem die zahnmedizinische Assistenz.

Arbeit Keine Ausbildung? Top 10 der unbesetzten Stellen in Mülheim

Mülheim. Egal ob Handwerk oder Büro: In Mülheim bleiben in diesem Jahr mehr Menschen ohne Ausbildung. Welche Branchen die meisten offenen Stellen haben.

Der Ausbildungsbetrieb startet in die nächste Saison und doch sind in Mülheim längst nicht alle offenen Stellen besetzt oder alle Bewerberinnen und Bewerber versorgt. Nach Angaben der Arbeitsagentur sind derzeit noch 549 Ausbildungsstellen nicht besetzt, 281 potenzielle Azubis haben keine Stelle gefunden. Das sind 35 Prozent mehr als noch im Vorjahr.

Die Arbeitsagentur veröffentlicht nun Zahlen dazu, in welchen Branchen und Bereichen aktuell noch die meisten der 549 Ausbildungsstellen in Mülheim offen sind. Angeführt wird die Top 10 der unbesetzten Stellen vom Ausbildungsberuf zum/zur Verkäufer/in. Hier bleiben zum aktuellen Ausbildungsjahr noch 61 Stellen offen. Die kaufmännische Ausbildung im Einzelhandel folgt auf Platz zwei des Rankings, 44 Ausbildungsplätze konnten nicht vergeben werden. Das Treppchen vervollständigt ein handwerklicher Beruf: Elektroniker/in im Bereich Energie- und Gebäudetechnik – mit 33 offenen Stellen nur wenig Abstand zu den folgenden Ausbildungsberufen: Zahnmedizinische/r Fachangestellte/r (31) auf Platz 4, Industriemechaniker/in (30) auf Platz 5 und Medizinische/r Fachangestellte/r (29) auf Platz 6.

Mülheimer Ausbildungsmarkt: Noch ist es nicht zu spät

Die zweite Hälfte der Top 10 teilen sich außerdem noch die Ausbildung im kaufmännischen Büromanagement mit 22 offenen Stellen, die Ausbildung zum/zur Handelsfachwirt/in (17) und zum/zur Elektroniker/in in der Fachrichtung Maschinen- und Antriebstechnik (15). Das Schlusslicht des Rankings bildet mit 13 offenen Plätzen die Ausbildung zum/zur Technischen Produktdesigner/in der Fachrichtung Maschinen- und Anlagenkonstruktion (13).

Seit Beginn des Berufsberatungsjahres im Oktober 2022 meldeten sich laut Arbeitsagentur 941 Bewerberinnen und Bewerber für Ausbildungsstellen bei der Berufsberatung – 165 mehr als im Vorjahr (+21,3 Prozent). Im gleichen Zeitraum seien dem Arbeitgeber-Service insgesamt 1.168 freie Ausbildungsstellen gemeldet worden. Das entspricht einem Anstieg von 103 Stellen (+9,7 Prozent).

Wer noch keine Ausbildungsstelle habe und noch auf der Suche sei, könne auch jetzt noch aktiv werden: „Es gibt immer noch rund 550 freie Ausbildungsplätze in der Stadt. Es ist also nicht zu spät, sich jetzt um die eigene berufliche Zukunft zu kümmern“, so Jürgen Koch, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Oberhausen/Mülheim. Die Berufsberatung stehe jungen Menschen bei Fragen oder Beratungsbedarf zur Seite.

Kontakt zur Ausbildungsberatung: Die Anmeldung zu einem Beratungsgespräch ist montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr im Servicecenter unter 0800 4 555500 (gebührenfrei) oder jederzeit im Online-Portal der Arbeitsagentur sowie per Mail an muelheim-ruhr.berufsberatung@arbeitsagentur.de möglich.

