Kein Ruhrbühne-Konzert mit Rockröhre Suzi Quatro in Mülheim

Mülheim. Die Konzertreihe Ruhrbühne mit Suzi Quatro fällt in Mülheim aus. Veranstalter MST kann große Events wie die Mölmsche Kirmes nicht sicher planen.

Die Veranstaltung „Ruhrbühne“ mit dem Konzert von Rockröhre Suzi Quatro am 14. August in der Müga fällt erneut aus. Pandemiebedingt kann die Veranstaltung zum zweiten Mal nicht stattfinden. Das Mülheimer Stadtmarketing (MST) begründet die Entscheidung mit der umfassenden Planung und Organisation für solche Großveranstaltungen: Eine sichere Planung sei derzeit nicht möglich.

Die positive Entwicklung der Inzidenzen begrüßt die MST und hofft nun auf eine Sommerzeit, in der kleinere Veranstaltungen im Rahmen der Sommerbühne möglich sind. Für große Veranstaltungen der MST wie die Mölmsche Kirmes, der Kulinarischer Treff (im Juli geplant) und eben auch die Ruhrbühne, die weit im Voraus geplant werden müssten, fehle noch die Planungssicherheit, eine Durchführung könne nicht gewährleistet werden.

Ticketpreis für die Ruhrbühne in Mülheim wird erstattet

Die Auflagen für Großkonzerte würden dem aktuellen Infektionsgeschehen angepasst und sind im Voraus nicht planbar, so die MST. Auch seien beispielsweise die gültigen Einreiseregelungen der Bandmitglieder aus Großbritannien nicht voraussehbar. Die MST erstattet den Ticketpreis für die Ruhrbühne. Informationen zur Ticketrückgabe werden laut MST am 20. Juli bekannt gegeben.

Open Air-Konzerte mit geringerer Publikumsgröße seien derzeit deutlich besser planbar, vor allem wenn eine fest installierte Bühne vorhanden ist, so die MST. Daher könne das Konzert des Sängers und Songwriters Tom Gregory am Samstag, 31. Juli, auf der Drehscheibe am Ringlokschuppen wie geplant stattfinden. Ob für das ausgebuchte Konzert nun noch weitere Tickets ausgegeben werden können, wird ebenfalls am 20. Juli bekannt gegeben. Info: aufmuelheim-events.de

