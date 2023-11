Glühwein und Waffeln wird es auch ohne Nikolausmarkt am 6. Dezember im Dorf Saarn geben. In erster Linie wollen sich die Geschäfte im Mülheimer Stadtteil präsentieren.

Advent in Mülheim Kein Nikolausmarkt: Wie Saarn am 6. Dezember trotzdem feiert

Mülheim. Zurück zu den Wurzeln: Statt des Nikolausmarktes führen die Geschäfte in Mülheim-Saarn am 6.12. verschiedene Aktionen durch. Was geplant ist.

Mehrere Jahrzehnte lang lockte der Saarner Nikolausmarkt am 6. Dezember bis zu 40.000 Besucherinnen und Besucher in das ansonsten so beschauliche Dorf in Mülheim. Seit 2019 hat das beliebte Event nicht mehr stattgefunden, eine Rückkehr steht aktuell in den Sternen. Das bedeutet aber nicht, dass der Nikolaustag in Saarn nicht trotzdem gefeiert wird.

„Die Leute müssen verstehen, dass es nicht mehr möglich ist, eine so riesige Veranstaltung wie den Saarner Nikolausmarkt mit über 120 Ständen, 40.000 Besucherinnen und Besuchern sowie zwei gesperrten Bundesstraßen ehrenamtlich zu organisieren“, sagt Marcel Leydag, Vorsitzender der Werbegemeinschaft Saarn (WGS).

Werbegemeinschaft Saarn: Zurück zu den Wurzeln im Advent

Die Kosten für eine professionelle Organisation könnten unmöglich auf die vielen privaten und karitativen Verkäuferinnen und Verkäufer umgelegt werden. „Manche, die das jahrzehntelang gemacht haben, die wollen sich auch nicht mehr 14 Stunden dahin stellen“, ergänzt WGS-Vorstandsmitglied Anja Rams.

Daher besinnt sich die Werbegemeinschaft in diesem Jahr auf die Wurzeln. Denn wie ist der Nikolausmarkt einst entstanden? „Wir haben unsere Kundinnen und Kunden zu Waffeln und Glühwein eingeladen, sind ins Gespräch gekommen und konnten uns dadurch als inhabergeführte Geschäfte präsentieren“, erzählt Eggert Kessler, zweiter Vorsitzender der WGS.

Keine Stände auf der Düsseldorfer Straße in Mülheim-Saarn

Genau das ist auch in diesem Jahr geplant. „Es wird keine Stände auf der Straße geben. Aber wir möchten ja, dass die Leute ihre Weihnachtsgeschenke im Dorf kaufen und nicht alles bei Amazon“, sagt Anja Rams. „Wenn jedes Geschäft eine Kleinigkeit macht, ist uns schon geholfen. Nette Gespräche und gute Beratung gibt es auch dazu“, verspricht sie.

Ajna Rams und Marcel Leydag von der Werbegemeinschaft Saarn. Foto: Martin Möller / FUNKE Foto Services

Neben jeder Menge Waffeln – etwa bei BIOlogisch, Hilberath & Lange und im Tapetenhaus Kessler – sowie heißen Getränken (Pütz Bikes und Anka Cruysen) gibt es bei CPS-Reisen Feuerzangenbowle und bei Menzen Delikatessen eine kleine Verkostung als Inspiration für das Weihnachtsfest.

„Saarner Feierabend“ feiert seine erste Adventsausgabe

Während andere mit Gutschein- und Rabattaktionen locken, lädt „Krümelchen“ zu einer Ranzenparty ein. Familien können sich von den Herstellern beraten lassen und Tornister anprobieren. Bei einem Mini-Fotoshooting entstehen dann direkt die Weihnachtsgeschenke für Oma und Opa. Fotos gibt es auch bei Woof Deli – bei einem Hundeshooting können die Vierbeiner vor weihnachtlicher Kulisse abgelichtet werden. Das Fitnessstudio Sportsfrauen lädt zum Tag der offenen Tür.

Ab 16.30 Uhr findet dann die Adventsausgabe des Saarner Feierabends mit Glühwein, Punsch, Glüh-Gin und den bekannten Ständen aus der Sommersaison auf dem Pastor-Luhr-Platz statt. Für Lagerfeuerromantik sorgt Dennis Weiler alias DJ CDeluxe.

Dass beim Kahlenberger HTC parallel eine neue Form eines Nikolausmarktes stattfindet, die aber nichts mit dem bisherigen Event zu tun hat, sieht die Werbegemeinschaft überhaupt nicht als Konkurrenz. Anja Rams sagt: „Die Leute können gerne erst ins Dorf kommen und dann rübergehen oder umgekehrt. Es ist doch toll, dass in Saarn so viel geboten wird.“

