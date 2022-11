Kampf im Keller: Mutiger Mülheimer verjagt bewaffnete Räuber

Zwei unbekannte Männer sind am Donnerstagabend in ein Mehrfamilienhaus in Mülheim-Styrum eingedrungen (Archivbild). Im Keller trafen sie auf den Hauseigentümer, der sich heftig wehrte.

Mülheim. Mit massivem Körpereinsatz hat ein Mülheimer (54) zwei Räuber in die Flucht geschlagen, angebliche Postboten. Einer drohte sogar mit Schusswaffe.

Bei einem Raubüberfall in Mülheim-Styrum leistete ein 54-jähriger Hauseigentümer erbitterten Widerstand und konnte letztlich zwei bewaffnete Täter vertreiben. Der Vorfall an der Straße Lohkamp ereignete sich bereits am Donnerstagabend, 24. November, wurde aber erst am 28. November durch die Polizei bekannt gemacht.

Wie die Polizei meldet, klingelten die beiden unbekannten Männer gegen 20 Uhr an der Haustür eines Mehrfamilienhauses am Lohkamp. Über die Gegensprechanlage gaben sie sich als Postboten aus und gelangten so in den Hausflur. Anschließend gingen sie in den Keller, vermutlich, um an den dortigen Tresor zu gelangen, trafen aber unvorhergesehener Weise auf den Hauseigentümer, der den Keller als Arbeitszimmer nutzt. Die angeblichen Postboten versuchten den 54-Jährigen zu überwältigen.

Mülheimer Hausbesitzer wehrte sich heftig gegen zwei bewaffnete Männer

Doch dieser leistete heftige Gegenwehr, obwohl zwei Männer ihn körperlich attackierten und ihm sogar eine Schusswaffe vorgehalten wurde. Einem der Täter zog er sogar die Maskierung vom Gesicht. Am Ende, so die Polizei weiter, „akzeptierten die beiden Unbekannten ihre Niederlage und flüchteten in unbekannte Richtung“.

Der Hauseigentümer wurde leicht verletzt und ambulant behandelt. Gegen die bislang unbekannten Täter wird nun wegen versuchten schweren Raubes ermittelt.

Täglich wissen, was in Mülheim passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Mülheim-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mülheim