Kaffeedieb (30) bedroht Mitarbeiter in Mülheimer Discounter

Einen Polizeieinsatz gab es am Donnerstagnachmittag in Mülheim-Speldorf (Symbolbild): Dort stahl ein 30-Jähriger Kaffeegläser in einem Discounter und flüchtete.

Mülheim. Ein Ladendieb in Mülheim griff bei löslichem Kaffee hemmungslos zu. Als ein Mitarbeiter ihn stellen wollte, wurde der 30-Jährige aggressiv.

Auf löslichen Kaffee hatte es ein Ladendieb am Donnerstag, 3. August, gegen 15.40 Uhr in einem Discounter in Mülheim-Speldorf abgesehen. Wie die Polizei meldet, stahl der 30-Jährige in dem Geschäft auf der Hansastraße zahlreiche Gläser Instant-Kaffee. Er verstaute sie in Tüten sowie in seinem Rucksack und verließ die Filiale, ohne zu bezahlen.

Als ihn ein Mitarbeiter des Discounters stellen wollte, bedrohte er ihn und flüchtete. Dabei ließ er einen Einkaufswagen mit zwei Tüten voller Kaffeegläser zurück.

Verdächtiger wurde auf der Hansastraße in Mülheim festgenommen

Alarmierte Polizisten erkannten auf der Hansastraße einen Mann, auf den die Personenbeschreibung passte, und identifizierten ihn als den gesuchten Tatverdächtigen. Als die Beamten den Rucksack des 30-Jährigen durchsuchten, fanden sie weitere Kaffeegläser und eine Schere. Die Kriminalpolizei ermittelt nun gegen ihn wegen des Verdachts räuberischen Diebstahls.

