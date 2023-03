Jusos kritisieren Plan für den Glasfaserausbau in Mülheim

Der Zeitplan für den Ausbau der Glasfaserverbindungen der weiterführenden Schulen in Mülheim wurde vorgestellt. Jusos üben Kritik.

Der Bildungsausschuss hat in seiner Februar-Sitzung den Zeitplan für den Ausbau der Glasfaserverbindungen für die weiterführenden Schulen in Mülheim vorgestellt.

Daraus geht hervor, dass einige Schulen erst 2025 mit einem Ausbau des Glasfasernetzes rechnen dürfen. Die Wartezeiten können je nach Stadtteil unterschiedlich ausfallen. Schulen aus den nördlichen Stadtteilen müssen länger auf den Ausbau warten als die Schulen aus dem Süden.

Für Schulen im Mülheimer Norden 2023 kein Glasfaserausbau geplant

Im Mülheimer Norden soll im laufenden Jahr sogar keine einzige Schule mit verbessertem Internet ausgestattet werden, obwohl dort insgesamt 2500 Schüler die Gustav-Heinemann- und die Willy-Brandt-Schule besuchen. „Es ist mir absolut unverständlich, dass ausgerechnet die größte Schule unserer Stadt am längsten warten muss“, kritisiert Mara Bender, stellvertretende Vorsitzende der Mülheimer Jusos. Wie schnell sich um ein Glasfaserausbau bemüht werde, hänge nur von der Wirtschaftlichkeit ab, so die Jusos.

Mülheimer Jusos fordern Netzausbau nach Bedarf

Die Jusos fordern daher, dass der Glasfaserausbau nach Bedarf und nicht nach der Wirtschaftlichkeit erfolgen soll. So werden einzelne Schulen vermehrt von Schülern aus einem ökonomisch schwachen Elternhaus besucht.

Das müsse bei den Plänen berücksichtigt werden: „Gerade diese Kinder und Jugendlichen haben oft kein (schnelles) WLAN zu Hause.“ Umso wichtiger sei es, dass sie Recherchen, Hausarbeiten und Präsentationen einfach und unkompliziert in der Schule erledigen können. „Ein angemessenes Schüler:innen-WLAN ist ohne den Glasfaseranschluss der Schule aber schlicht nicht umzusetzen“, erklärt Mara Bender. Die Glasfaserverbindungen sollten demnach dort am schnellsten erfolgen, wo sie am dringendsten benötigt werden.

