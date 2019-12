Junger Mülheimer für Zivilcourage von der Polizei gewürdigt

Gero Spinelli erinnert sich noch gut an jenen Abend im Januar 2019, als er im Forum einem Jungen zu Hilfe eilte, der, schon am Boden liegend, von mehreren anderen Jugendlichen attackiert wurde. Der 21-Jährige musste es als Zeuge der Polizei schildern und auch vor Gericht. Und seit einigen Tagen hängt eine Urkunde an der Wand, mit der die Polizei jene Bürger würdigt, die Zivilcourage gezeigt haben.

In Höhe der MVG-Vorverkaufsstelle schlugen drei Jungen auf einen weiteren ein

Der Mülheimer Student war an jenem Abend gegen 19 Uhr mit seiner Freundin auf dem Weg zum Kino, als eine Gruppe Jugendlicher an ihnen vorbeirannte. Seine Begleiterin sah zuerst, was dann geschah: Etwa in Höhe der MVG-Vorverkaufsstelle schlugen drei Jungen auf einen weiteren ein, der schon am Boden lag.

Gero Spinelli überlegte nicht lange, rannte hin und griff sich einen der Angreifer: „Was ist hier los? Warum schlagt ihr drei auf den Jungen ein“, rief er. Das reichte schon, um die Jugendlichen in die Flucht zu schlagen. Gero Spinelli kümmerte sich noch mit anderen um das zitternde, verängstige 14-jährige Opfer und erklärte der inzwischen eingetroffenen Polizei die Situation.

„Ich bin äußerst dankbar, dass es Menschen gibt, die nicht weggucken“

Mülheim Engagiertes Verhalten gezeigt Dass die Polizei Bürgerinnen und Bürger in Mülheim und Essen ausdrücklich für ihr engagiertes Verhalten und die bewiesene Zivilcourage würdigt, ist ein Herzensanliegen von Polizeipräsident Frank Richter. Die in diesem Jahr gewürdigten Menschen waren aufmerksam und mutig. Zum Beispiel eine Frau, die einen mutmaßlichen Missbrauch beobachtete, den Mann verfolgte und sich um das Mädchen kümmerte. Oder jene Menschen, die ihre 93-jährige Nachbarin vor Trickbetrügern beschützten. Oder ein Frau, die im Haus gegenüber erkannte, dass sich dort jemand vom Dach stürzen wollte. Sie rannte hinüber, klingelte, bis man ihr öffnete und zog die selbstmordgefährdete Frau eigenhändig durch das Fenster zurück auf den Dachboden.

Gero Spinelli zeigte Entschlossenheit, als andere noch zögerten, und war nun einer von zehn Bürgerinnen und Bürgern, die jetzt vom Leitenden Polizeidirektor Detlef Köbbel in Vertretung des Polizeipräsidenten im Essener Präsidium für ihr besonders engagiertes Verhalten gewürdigt wurden.

„Ich bin äußerst dankbar, dass es Menschen gibt, die nicht weggucken, sondern handeln“, sagte Köbbel. Dieser Mut scheine in der heutigen Gesellschaft immer weniger zu werden, immer mehr hingegen wachse Gleichgültigkeit, Bequemlichkeit und das Desinteresse für die Mitmenschen, so die Polizei. Seit April 2018 würdigt die Polizei ein- bis zweimal jährlich Bürger, die Zivilcourage gezeigt haben. Gero Spinelli war in diesem Jahr der einzige Mülheimer, der ausgezeichnet wurde.

Viele Menschen waren unterwegs, keiner habe etwas gemacht

Gero Spinelli, der an der Hochschule Ruhr West in Bottrop Wirtschaftsinformatik studiert, hat an seinen jüngsten Bruder gedacht, als er einschritt, berichtet er. Viele Leute wären zu dieser Zeit im Forum unterwegs gewesen, erinnert er sich: „Es war richtig voll, und keiner hat was gemacht“, das kommt ihm heute noch merkwürdig vor. „Wie der Junge da auf dem Boden lag, so was geht ja gar nicht. Ich verstehe nicht, wie man das sehen und nichts machen kann!“

Polizeisprecherin Judith Herold hat den jungen Mülheimer für seinen Mut ausdrücklich gelobt, der sich einfach so einer Gruppe Jugendlicher entgegengestellt habe. „Er hat sich über mögliche Bedenken hinweggesetzt, um einem anderen zu helfen.“

In Essen rettete ein Mann einen 72-Jährigen aus der Ruhr

In der Polizeipressestelle werden alle Fälle gesammelt, in denen mutige Menschen sich für andere eingesetzt haben, oft ohne Rücksicht auf sich selbst. So hat ein Ehepaar aus Essen einen 72-jähriger Radfahrer in Essen-Werden aus der Ruhr gerettet. Der Ehemann sprang ins Wasser, um den Mann herauszuziehen, währenddessen seine Frau den Notruf betätigte.

Gero Spinelli trug mit seiner Zeugenaussage dazu bei, dass die Täter ermittelt und festgenommen werden konnten. Im Sommer mussten sich die Schläger vor dem Amtsgericht in Mülheim verantworten.