Junge Eltern für erstes Mülheimer Familien-Meeting gesucht

Mülheim. Wie familienfreundlich ist Mülheim? Das möchten wir mit Ihnen und den Entscheidungsträgern in lockerer Runde besprechen. Schnell sein lohnt sich.

Wie familienfreundlich ist Mülheim? Und wie müsste eine perfekte Stadt für Mütter und Väter mit kleinen Kindern aussehen? Wir möchten wissen, was junge Familien und Alleinerziehende bewegt, was gut läuft in der Stadt und was noch besser geht. Außerdem möchten wir Sie direkt mit Entscheidungsträgern der Stadtverwaltung an einen Tisch bringen. Wir laden Sie deshalb zum ersten Mülheimer Familien-Meeting am Mittwoch, 27. September, um 17 Uhr ein.

Als Gesprächspartner sind hochrangige Vertreter der Mülheimer Stadtverwaltung dabei, nämlich Schul- und Jugenddezernent David Lüngen, Jugendamtsleiterin Lydia Schallwig und Minka Gerent, zuständig für die Kitaplatzvergabe. Daniela Heimann vom Stadtelternrat ist ebenfalls mit am Tisch. Auch sie weiß durch Gespräche mit Eltern, welche Themen in Mülheim besonders unter den Nägeln brennen.

Als Dankeschön gibt es ein Gratis-Abo

Haben Sie Kinder im Kitaalter und möchten mit uns sowie den Entscheidern ins Gespräch kommen? Dann melden Sie sich bei uns. Schreiben Sie uns eine Email an redaktion.muelheim@waz.de, in der Sie kurz schildern, warum Sie dabei sein möchten. Wenn Sie möchten, rufen Sie uns auch gern ein konkretes Thema zu, das Sie unbedingt an dem Abend ansprechen möchten.

Das erste Familienmeeting findet in lockerer Runde in unseren Redaktionsräumen an der Wallstraße 3a in Mülheim statt. Die Plätze sind begrenzt, schnell sein lohnt sich. Als besonderes Dankeschön bekommen alle Eltern, die am Familienmeeting teilnehmen, ein Jahr lang ein Online-Abo samt E-Paper geschenkt.

Familien in Mülheim - lesen Sie auch:

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mülheim