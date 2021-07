Die Polizei sucht drei Jugendliche, die in Mülheim eine 74-Jährige belästigt haben. Einer schlug die Frau.

Polizei Jugendlicher schlägt Frau (74) in Mülheim ins Gesicht

Mülheim. Eine Seniorin wurde am Mittwochnachmittag in Mülheim von drei Jugendlichen belästigt. Einer schlug der Frau ins Gesicht. Zeugen werden gesucht.

Eine Seniorin wurde am Mittwochnachmittag gegen 16 Uhr am Friedhof in Speldorf von einem Jugendlichen ins Gesicht geschlagen. Die 74-jährige wurde leicht verletzt.

Auf ihrem Weg zum Friedhof in Speldorf kamen der 74-jährigen Seniorin auf der Tannenstraße drei Jugendliche entgegen. Sie versperrten ihr den Weg, einer von ihnen trat hervor und pöbelte sie an. Als die Seniorin sagte, er sollte das unterlassen, schlug der Junge ihr mit der Hand ins Gesicht. Daraufhin rannten die drei in Richtung Friedhofstraße davon.

Die Jugendlichen wurden als etwa 14 bis 16 Jahre alt beschrieben. Der Schläger trug einen schwarzen Jogginganzug. Seine beiden Begleiter waren bunt gekleidet. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Bereich Tannenstraße/Friedhofstraße gemacht haben, werden gebeten, sich unter 0201/829-0 bei der Polizei zu melden.

