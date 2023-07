Foto: Polizei / oh

Blaulicht Jugendliche brechen im Morgengrauen in Mülheimer Kiosk ein

Mülheim. Bereits im Januar brachen zwei Jugendliche in einen Kiosk in Mülheim-Eppinghofen ein. Die Polizei veröffentlicht nun Fotos der Tatverdächtigen.

Die Tat liegt schon mehr als ein halbes Jahr zurück: Zwei Jugendliche sind Anfang Januar in den frühen Morgenstunden in einen Kiosk auf der Eppinghofer Straße eingebrochen. Nun wendet sich die Polizei mit Fotos der beiden Tatverdächtigen an die Öffentlichkeit, hofft auf Zeugenhinweise.

+++Mehr Blaulicht-Meldungen aus Mülheim lesen Sie hier.+++

Am 9. Januar haben zwei Unbekannte gegen 4.30 Uhr die verschlossene Eingangstür eines Kiosks aufgehebelt und laut Polizei diverse Gegenstände sowie mehrere Hundert Euro Bargeld aus dem Verkaufsraum entwendet. Überwachungskameras zeichneten den Einbruch auf. Da eine bisherige Spur ins Leere gelaufen ist, veröffentlichen die Ermittler nun Fahndungsfotos der mutmaßlichen Täter, wie die Polizei auf Nachfrage erklärt. Neben den Bildern liefern die Ermittler Beschreibungen der beiden Tatverdächtigen.

Einbruch in Mülheim: Täter sind offenbar zwei Jugendliche

Die beiden Tatverdächtigen sind laut Polizeiangaben etwa 15 bis 18 Jahre alt. Foto: Polizei / oh

So wird einer der Jugendlichen als etwa 15 bis 18 Jahre alt, mit athletischer Statur, schwarzem lockigem Haar und dunklen Augen beschrieben. Er ist etwa 1,75 Meter groß und trug zur Tatzeit eine dunkle Jacke und eine dunkle Hose. Der zweite Jugendliche ist laut Polizei 15 bis 17 Jahre alt, hat schwarze Haare, eine sehr schlanke Statur und ist etwa 1,70 Meter groß. Während der Tat war er mit einer Kapuzenjacke in Camouflage-Optik bekleidet.

Wer Angaben zur Identität der Tatverdächtigen machen kann, soll sich unter 0201/829-0 bei der Polizei Essen/Mülheim melden.

Blaulicht in Mülheim – lesen Sie auch:

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mülheim