Rund 250 Schüler und Schülerinnen der Gustav-Heinemann-Gesamtschule und der Schule am Hexbachtal beteiligen sich am Jugendbezirksforum in Mülheim. Bei einem sogenannten „Gallery Walk“ stellen sie Vertretern und Vertreterinnen aus Politik und Verwaltung ihre Bedürfnisse und Ideen zur Umsetzung vor.