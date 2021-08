Die Band Figur Lemur wird beim Jugend-Festival am 28. August am Ringlokschuppen den Besuchern Pop und Rap servieren.

Neues Jugendgremium Jugendfestival „Auftakt“ in Mülheim: Musik trifft Mitwirkung

Mülheim. Party machen – das soll am 28. August für alle Mülheimer ab 14 Jahren am Ringlokschuppen möglich sein. Ein neues Festival geht an den Start.

Ein ganz neues Jugend-Festival steht am 28. August ab 14 Uhr am Ringlokschuppen an: „Auftakt“ läutet die Ära des neuen Mülheimer Jugendgremiums ein, ist aber als Event für alle Jugendlichen von 14 bis 21 Jahren gedacht. Das Festival bietet ein attraktives Musik-, Food- und Unterhaltungs-Programm. Als Opener dabei: die lokal verankerte Band „Figur Lemur“ mit Pop und Rap.

Eintritt und Basis-Verpflegung für das Festival am Ringlokschuppen sind kostenfrei

Sowohl der Eintritt ist kostenfrei als auch ein Basispaket an Verpflegung. Es gibt vegane und nicht vegane Speisen. „Wir wollen Vorbild sein und das Festival zudem so inklusiv umsetzen, wie es 2021 überall sein sollte“, erklärt Franka Hausberger vom Planungsteam. Willkommen sind alle, die einfach einen schönen Nachmittag verbringen möchten ebenso wie diejenigen, die sich an diesem Tag einbringen möchten oder mehr Mitwirkungsmöglichkeiten suchen.

„Auftakt“ soll nämlich nicht nur Unterhaltung bieten, sondern Jugendlichen Gehör verleihen und sie über Mülheim informieren. An unterschiedlichen Themenwänden soll man ins Gespräch kommen können und eigene Ideen und Anliegen einbringen. Wer möchte, kann Teil des Mülheimer Jugendgremiums werden.

Jugendgremium ersetzt den Mülheimer Jugendstadtrat

Das Mülheimer Jugendgremium ersetzt den bisherigen Jugendstadtrat: Der Zugang ist wesentlich vereinfacht. Über „Auftakt“ soll das Interesse bei Jugendlichen geweckt werden. Die inhaltlichen Leitfragen sind ganz offen formuliert: Was gefällt mir gut in Mülheim – und was gar nicht? Habe ich Interesse daran, Missstände zu ändern?

Das Planungs-Team fürs Festival besteht aus Mülheimer Jugendlichen, konzeptionell begleitet werden sie aus dem Amt für Kinder, Jugend und Schule. Vorgesehen ist, das Festival alle zwei Jahre stattfinden zu lassen, jeweils als Startschuss für eine neue zweijährige Arbeitsphase des Jugendgremiums.

Weitere Informationen gibt es bald auf der Stadtseite und über Instagram: @auftakt.m

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mülheim