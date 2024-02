DJ Felix Schütte legt bei der Jugenddisco „Lil Clubbing“ in der Alten Dreherei in Mülheim auf.

Mülheim Stadt Mülheim bietet Club-Erlebnis: Jugendliche zwischen 14 und 16 Jahren können am 15. März tanzen und feiern in der Alten Dreherei.

Ein authentisches Club-Erlebnis im sicheren Rahmen: Bereits zum dritten Mal findet am Freitag, 15. März, von 18 bis 22 Uhr die Jugenddisco „Lil‘ Clubbing“ in der Alten Dreherei (Am Schloß Broich 50) statt. Die Veranstaltung richtet sich an Jugendliche zwischen 14 und 16 Jahren. Das Format wird vom Amt für Kinder, Jugend, Schule und Integration in Zusammenarbeit mit Schönfeld Events organisiert. Der Eintritt ist kostenlos, vorab muss online ein Ticket gebucht werden: https://www.lil-clubbing.de.

Für die meisten Jugendlichen unter 18 Jahren gibt es wenig bis gar keine Möglichkeiten, um feiern zu gehen. Wenige Clubs erlauben den Zutritt schon ab 16 Jahren mit dem sogenannten Mutti-Zettel. Doch was viele nicht wissen: Jugendliche dürfen auch schon ab 14 Jahren eine Tanzveranstaltung besuchen. Und zwar immer dann, wenn der Veranstalter ein öffentlicher Jugendhilfeträger ist.

Mülheimer Jugendliche sollen erste Club-Erfahrungen sammeln

Wichtig ist den Veranstaltern vor allem ein authentisches Erlebnis. Am Eingang wird von der Security das Ticket geprüft, dann gibt’s ein Bändchen und Verzehrkarten. Der DJ mischt live. „Wir wollen, dass die Jugendlichen in einem sicheren Rahmen erste Club-Erfahrungen machen können“, sagt Johannes Glahn vom Amt für Kinder, Jugend, Schule und Integration. Dabei wird selbstverständlich auf den Jugendschutz geachtet. Um 22 Uhr ist Schluss, Alkohol gibt es keinen.

Allmählich scheint sich „Lil‘ Clubbing“ bei den Jugendlichen herumzusprechen. „Beim ersten Mal kamen die meisten Anmeldungen erst zwei Wochen vorab, jetzt haben wir schon die ersten Tickets vergeben“, sagt Eventmanager Tobias Schönfeld. Fabienne Zimmermann (Amt für Kinder, Jugend, Schule) berichtet: „Im November waren 200 Jugendliche dabei. Von den Eltern und den Jugendlichen gab es viel positives Feedback.“ Die Karten für „Lil‘ Clubbing“ am 15. März sind ab sofort erhältlich. Bei Fragen zur Jugenddisco stehen Johannes Glahn (0208/455-4533) und Fabienne Zimmermann (0208/455-4535) zur Verfügung.

Mehr Infos & Ticketshop: https://www.lil-clubbing.de

Mehr zum Thema Jugenddisco:

>> Bleiben Sie in Mülheim auf dem Laufenden: Weitere Nachrichten aus Mülheim lesen Sie hier. +++ Sie wollen keine Nachrichten aus Mülheim verpassen? Abonnieren Sie kostenlos unseren Newsletter! +++ Haus, Wohnung, Grundstück - Alles zum Wohnen und Bauen in Mülheim +++ Gastronomie in Mülheim - Hier finden Sie unsere Extra-Seite dazu. +++ Einkaufen in Mülheim - Unsere Extra-Seite zum Handel +++ Hier geht es zum Mülheimer Freizeitkalender. Legen Sie sich doch einen Favoriten-Link an, um kein Event zu verpassen! +++ Blaulicht! Hier geht es zu weiteren Meldungen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mülheim