Nathanja Hüttenmeister (Mitte) zeichnete in ihrer Führung über den Friedhof an der Gracht Spuren jüdischen Lebens nach. Zuvor hatte sie einen Vortrag im Haus der Stadtgeschichte gehalten – als Teil der Veranstaltungsreihe des Stadtarchivs „Iudaica. Aspekte jüdischen Lebens in Mülheim an der Ruhr“.