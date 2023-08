Ein Bus der Ruhrbahn-Linie 139 an der Haltestelle „Heißen Kirche“. In Mülheim will die Ruhrbahn ihr neues Liniennetz nun doch mit Gratis-Tagen bewerben.

Nahverkehr Jetzt also doch: Gratis-Tage für Busse und Bahnen in Mülheim

Mülheim. Nach Startproblemen zum neuen Fahrplan für Bus und Bahn geht die Ruhrbahn in die Charme-Offensive. Zweimal soll der ÖPNV in Mülheim gratis sein.

Kostenlos mit Bus und Tram durch Mülheim fahren – an zwei Tagen soll das jetzt doch möglich sein, nachdem es zum großen Fahrplan-Wechsel Anfang August reichlich Ausfälle und Ärger von ÖPNV-Nutzern über das neue Angebot gegeben hatte.

An zwei aufeinanderfolgenden Samstagen wird die Ruhrbahn die Preisschilder für ihr Nahverkehrsangebot entfernen und Fahrten im Stadtgebiet jeweils von 0 bis 24 Uhr gratis anbieten. Am 26. August sowie am 2. September sollen Mülheimerinnen und Mülheimer kostenlos mit Bus und Bahn durch die Stadt fahren können. Die SPD hatte das schon vor dem Fahrplanwechsel eingefordert. Nach ihrer Kritik aus der Vorwoche, dass der Nahverkehrsbetrieb diesen Appell offenbar nicht beherzigt habe, publizierte die Ruhrbahn ihr Gratis-Angebot einen Tag später und streute es (zumindest) in den sozialen Medien.

Ziel der Gratis-Tage im ÖPNV: Mülheims neues Liniennetz teste

Ziel der Aktion sei nun genau dies, so die Ruhrbahn: An jenen Samstagen bestehe die Möglichkeit, „ganz entspannt das neue Mülheim-Net(z) in ihrer Freizeit – zum Beispiel zum Einkaufen oder bei einem Ausflug – zu testen“.

Seit dem großen Fahrplanwechsel am 7. August gibt es neue Linien, veränderte Linienführungen und andere Takte. Die neuen Fahrplandaten fänden Fahrgäste in der Zäpp-App und in der Fahrplanauskunft. Speziell zum Fahrplanwechsel sei zudem ein „Pocketplan“ für Mülheim entwickelt worden, so die Ruhrbahn: Im kleinen Format enthalte er Informationen zum neuen Mülheimer Netz und einen schematischen Linienplan. Erhältlich sei er in den Kunden-Centern und bei Vertriebspartnern. Informieren könnten sich Fahrgäste auch unter ruhrbahn.de/muelheim. (sto)

