Jeder Monat ein Hingucker mit alten Mülheimer Ansichten

Das Styrumer Schloss in Öl gemalt. Dieses bisher kaum bekannte Motiv ziert den Kalender für 2020 mit historischen Motiven. Udo Richter hat zum 24. Mal einen Jahresbegleiter zusammengestellt „mit Ansichten, die nicht jeder auf den ersten Blick erkennt“. Richter hat aus seiner Postkartensammlung fast immer Blickwinkel ausgesucht, die nicht abseits der vielfach veröffentlichten Schmuckseiten liegen. Gerade deshalb bietet der Kalender Raritäten, die erst mit dem Lesen des Erläuterungstextes das „ach-ja-dort-war das“ auslösen.

Gebäude mussten breiten Straßen weichen

Von 1850 bis 1961 reicht die zeitliche Spanne, in der die Bilder in der Innenstadt und in den Stadtteilen entstanden. Die meisten Gebäude existieren längst nicht mehr. Sie wurden im Krieg zerstört oder mussten der Stadtentwicklung und breiteren Straßen weichen.

Dazu gehören beispielsweise der Broicher Bahnhof mit einer Innenansicht der Gaststätte. Alte Saarner erinnern sich vielleicht noch an die Stehbierhalle, wo ihre Väter einst beim hellen Ibing zusammenstanden. Vor 90 Jahren drückte ein Fotograf in der Stadtmitte auf den Auslöser, um die Straßenbahn der Linie 2 am Rathaus festzuhalten.

An das alte Marienhospital erinnert das August-Bild. Die erste Ruhrpromenade mit einer Baumallee hat war ihrer Zeit weit voraus, wie das Mai-Bild von 1930 zeigt. Auch der Trauerzug durch Eppinghofen für Pfarrer Welters ist ein Zeitdokument. Die Bude im Torhaus am Sunderweg – Siedlungsgeschichte.

Das Besondere weitergeben

Udo Richter gehört zu den wenigen Mülheimer Postkartensammlern, die das Besondere suchen und auch weitergeben. „Aber ich habe noch Karten, da wissen selbst die besten Mülheim-Kenner nicht, was darauf zu sehen ist.“ Bei den Kalenderansichten sind Ortsbestimmung und Entstehungsjahr geklärt.

Trotzdem sind viele Bilder anziehend, weil schon die Kleidung der Leute ganz anders ist als die aktuelle Mode. Die gute Druckqualität überzeugt und erleichtert die Detailsuche: Die Herren vor der „Weissen Rose“ rauchen draußen – aber nicht wegen einer Rauchverbotes drinnen, sondern weil sie für den Fotografen posieren.

Zu haben ist der Kalender für 14,80 Euro in den Buchhandlungen: Bücherträume, Prinzeß-Luise-Straße 9 (Broich), Fehst, Löhberg 4, Hilberath & Lange, Düsseldorfer Straße 111, Thalia im Rhein-Ruhr-Zentrum.