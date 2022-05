Isländischer Sänger in Mülheims Fair1-Heim in der Tomate

Der isländische Sänger Svavar Knutur kommt am 10. Mai nach Mülheim und spielt im Fair1-Heim in der Tomate an der Dohne.

Mülheim. Der isländische Sänger Svavar Knutur spielt zum Auftakt einer neuen Livemusik-Reihe, die in Mülheims Fair1-Heim in der Tomate startet.

Das Fair1-Heim in der Tomate, die neue Zweigstelle der Gastronomie im Sportpark Saarner Ruhraue, startet am Dienstag, 10. Mai, in die Eventsaison mit Livemusik in der Kultlocation direkt an der Ruhr an der Dohne.

„Fair1-Sounds“ heißt das Musikprogramm, mit dem die Organisatoren den Dienstag zum offiziellen Livemusik-Tag erklären wollen. Die internationalen Acts bieten allesamt handgemachte Musik unterschiedlichster Stilrichtung, das Künstlerportfolio für die Monate Mai bis August steht bereits, verspricht das Fair1-Heim-Team, das zu Jahresbeginn das Kultlokal Tomate übernommen hatte.

Singer, Songwriter und Entertainer ist inspiriert vom Leben am isländischen Fjord

Den Auftakt der neuen Livemusik-Reihe in dem Traditions-Lokal oberhalb der Ruhr macht am Dienstag, 10. Mai, der isländische Singer/Songwriter und Entertainer Svavar Knutur.

Svavar Knutur macht auf seiner Europatour Station in Mülheim und bringt nordische Folkmusik mit, geprägt von den Geschichten des harten aber nicht freudlosen Lebens der Menschen am rauen isländischen Fjord, kündigen die Veranstalter an.

Der Eintritt zum Livemusik-Tag im Fair1-Heim in der Tomate ist frei, los geht’s um 19 Uhr an der Dohne 74a.

